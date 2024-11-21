萬千星輝賀台慶2024｜盤點15位女星索爆造型 高海寧開窿搶fo 有人極高炒出鏡

《萬千星輝賀台慶》已於日前（19日）順利舉行，當晚除咗有唔少藝人嘅精彩演出外，事前嘅紅地毯環節亦係一大睇頭。作為TVB每年嘅盛事，所有到場嘅女藝人都會盛裝打扮，以下將會為大家盤點女藝人靚爆造型，睇吓邊位最出眾啦！

