tvb台慶 紅地毯

萬千星輝賀台慶2024｜盤點15位女星索爆造型 高海寧開窿搶fo 有人極高炒出鏡

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《萬千星輝賀台慶》已於日前（19日）順利舉行，當晚除咗有唔少藝人嘅精彩演出外，事前嘅紅地毯環節亦係一大睇頭。作為TVB每年嘅盛事，所有到場嘅女藝人都會盛裝打扮，以下將會為大家盤點女藝人靚爆造型，睇吓邊位最出眾啦！

何沛珈火紅玫瑰裝曬事業線

東張女神之一嘅何沛珈（Roxanne）以火紅玫瑰禮服示人，長裙嘅貼身剪裁將何沛珈fit到漏嘅身型完美展現，再配埋胸前以幼帶綁住嘅大紅玫瑰花，小露事業線之餘亦夠曬有睇頭！

tvb台慶 紅地毯 何沛珈側身十分有睇頭！（圖片來源：小紅書@何沛珈）
何沛珈側身十分有睇頭！（圖片來源：小紅書@何沛珈）
tvb台慶 紅地毯 何沛珈胸前嘅玫瑰花設計都唔夠搶fo！（圖片來源：小紅書@何沛珈）
何沛珈胸前嘅玫瑰花設計都唔夠搶fo！（圖片來源：小紅書@何沛珈）

鄺潔楹金色禮服舉手谷到盡

鄺潔楹（Judy）當晚以金色極貼身禮服現身，今次谷到盡上陣嘅Judy事後亦在社交平台曬出靚相。鄺潔楹除咗舉手大方騷有料上圍外，稍微側身嘅pose仲會見到其實禮服背後係大露背嘅設計，罕派性感風福利嘅新相仲引來唔少網民大讚！

tvb台慶 紅地毯 鄺潔楹難得小露性感，身穿金色禮服嘅佢仲連環擺出唔同pose出鏡！（圖片來源：ig@judy.kwong）
鄺潔楹難得小露性感，身穿金色禮服嘅佢仲連環擺出唔同pose出鏡！（圖片來源：[email protected]
tvb台慶 紅地毯 其實鄺潔楹禮服背面仲係露背設計，認真有睇頭！（圖片來源：ig@judy.kwong）
其實鄺潔楹禮服背面仲係露背設計，認真有睇頭！（圖片來源：[email protected]

蔡潔仙氣露香肩騷長腿

蔡潔（Jacky）台慶當晚除咗贏得電動車成為焦點外，其實當晚佢嘅裝扮亦十分出眾！雖然蔡潔今次嘅禮服冇行性感風，但係小露香肩加騷長腿嘅造型已經夠曬殺食，而且禮服上嘅立體花朵設計配埋頭上嘅絲帶，簡直係仙氣爆燈！

tvb台慶 紅地毯 蔡潔就選擇仙氣路線，以白色露肩禮服上陣。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔就選擇仙氣路線，以白色露肩禮服上陣。（圖片來源：ig@jackykycai）
tvb台慶 紅地毯 其實蔡潔都有騷長腿示人。（圖片來源：微博@TVB官方微博）
其實蔡潔都有騷長腿示人。（圖片來源：微博@TVB官方微博）

高海寧2造型極有睇頭

高海寧嘅2個造型可以話係極有睇頭，先係以白色開窿禮服現身紅地毯，「蠱惑的窿」大方騷超澎湃上圍十分搶fo！隨後高Ling就換上紅色齊胸禮服，配埋頭上嘅黑色絲帶，成個造型就好似一份禮物咁！

tvb台慶 紅地毯 高海寧嘅禮服有「蠱惑的窿」設計，澎湃上圍完全擋唔住！（圖片來源：ig@mytvsuper）
高海寧嘅禮服有「蠱惑的窿」設計，澎湃上圍完全擋唔住！（圖片來源：ig@mytvsuper）
tvb台慶 紅地毯 高海寧仲有紅色禮物裝造型！（圖片來源：ig@sammkoling）
高海寧仲有紅色禮物裝造型！（圖片來源：ig@sammkoling）

張曦雯性感大放題騷長腿事業線

張曦雯以一身黑色低胸禮服示人，除咗騷超完美肩頸線之外，仲大方派埋福利騷事業線！當晚率領一眾小花熱舞嘅張曦雯仲曬出極短褲造型，招牌長腿放題令唔少網民都激讚女神好大方！

tvb台慶 紅地毯 張曦雯以黑色低胸禮服大方騷事業線！（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯以黑色低胸禮服大方騷事業線！（圖片來源：ig@kelllycheung）
tvb台慶 紅地毯 張曦雯當晚更率領一眾小花熱舞，曬出殺食長腿嘅張曦雯更引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯當晚更率領一眾小花熱舞，曬出殺食長腿嘅張曦雯更引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@kelllycheung）

劉穎鏇繼續高妹本色曬長腿

身高176cm嘅劉穎鏇（Tiffany）當晚就繼續發揮高妹本色，以白色齊胸禮服上陣，多角度狂騷長腿大派福利！而且劉穎鏇嘅禮服腰側位置更有鏤空設計，騷埋纖腰大曬fit到爆身材！

tvb台慶 紅地毯 劉穎鏇同樣係高妹代表之一，今年台慶佢就選擇繼續派長腿福利！（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇同樣係高妹代表之一，今年台慶佢就選擇繼續派長腿福利！（圖片來源：ig@itstiffanylau）
tvb台慶 紅地毯 劉穎鏇fit爆嘅身形以獲唔少網民like爆！（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇fit爆嘅身形以獲唔少網民like爆！（圖片來源：ig@itstiffanylau）

李芷晴綁帶造型勁誘惑

最近憑《愛回家》Elaine一角人氣急升嘅李芷晴身材向來出眾，今次李芷晴就以黑色高衩禮服現身，胸前更有Deep V兼綁帶設計，大方騷事業線勁吸睛！而且李芷晴嘅禮服除咗開衩外，原來腿部亦有綁帶設計，誘惑程度爆燈！

tvb台慶 紅地毯 李芷晴嘅禮服係Deep V設計，胸前綁帶十分誘惑！（圖片來源：ig@step_bystep）
李芷晴嘅禮服係Deep V設計，胸前綁帶十分誘惑！（圖片來源：ig@step_bystep）
tvb台慶 紅地毯 李芷晴側身一樣咁有睇頭！（圖片來源：ig@step_bystep）
李芷晴側身一樣咁有睇頭！（圖片來源：ig@step_bystep）
tvb台慶 紅地毯 其實李芷晴嘅禮服除咗胸前綁帶外，就連高開衩嘅位置都有綁帶設計！（圖片來源：ig@step_bystep）
其實李芷晴嘅禮服除咗胸前綁帶外，就連高開衩嘅位置都有綁帶設計！（圖片來源：ig@step_bystep）

廖慧儀「Big爆」騷澎湃上圍

獲封「狂野港姐」嘅廖慧儀今年keep住火辣，以銀色流蘇配羽毛低胸禮服示人嘅廖慧儀仲孖住伍韻婷齊齊拍片，谷到盡出鏡嘅畫面簡直係攻擊力十足，引來超多網民留言激讚「正到爆」！

tvb台慶 紅地毯 廖慧儀谷到盡上陣大派福利！（圖片來源：ig@newayyee_yoga）
廖慧儀谷到盡上陣大派福利！（圖片來源：ig@newayyee_yoga）

郭珮文高炒側身連環排福利

2023年參選港姐後入行嘅郭珮文（Juliana）獲封「最強咪神」，雖然郭珮文現身紅地毯時好似冇乜睇頭，但係Juliana隨後就在社交平台豪派福利，更連環以高炒通側身角度出鏡，大方騷極傲人事業線！

tvb台慶 紅地毯 郭珮文繼續發揮「最強咪神」嘅實力，以高炒出鏡大派福利！（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文繼續發揮「最強咪神」嘅實力，以高炒出鏡大派福利！（圖片來源：ig@julianakpm）
tvb台慶 紅地毯 郭珮文側身同樣好震撼！（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文側身同樣好震撼！（圖片來源：ig@julianakpm）

梁凱晴高衩禮服狂騷身材

2021年港姐亞軍梁凱晴以鑲滿寶石嘅禮服上陣，禮服除咗Deep V好搶fo外，仲有超高開衩嘅設計，豪派福利簡直係上下都勁有睇頭！

tvb台慶 紅地毯 梁凱晴嘅Deep V禮服將佢嘅好身材完美展現！（圖片來源：ig@carinaleung_）
梁凱晴嘅Deep V禮服將佢嘅好身材完美展現！（圖片來源：ig@carinaleung_）
tvb台慶 紅地毯 梁凱晴嘅禮服仲有高開衩設計！（圖片來源：ig@carinaleung_）
梁凱晴嘅禮服仲有高開衩設計！（圖片來源：ig@carinaleung_）

馮盈盈中門大開兼騷背

馮盈盈向來係紅地毯出眾造型代表之一，今年馮盈盈就以黑色中門大開禮服登場，超澎湃上圍搶曬fo之餘，原來禮服嘅背面更係大露背設計，真係前後都咁有睇頭，完全冇得輸！

tvb台慶 紅地毯 馮盈盈今次以中門大開嘅造型登場，豐滿上圍認真搶fo！（圖片來源：youtube@TVB）
馮盈盈今次以中門大開嘅造型登場，豐滿上圍認真搶fo！（圖片來源：youtube@TVB）
tvb台慶 紅地毯 馮盈盈嘅禮服背後仲有大露背設計！（圖片來源：youtube@TVB）
馮盈盈嘅禮服背後仲有大露背設計！（圖片來源：youtube@TVB）

林夏薇Deep V禮服再派《黑色月光》福利

最近於台慶劇《黑色月光》飾演卓慧雲嘅林夏薇就以白色Depp V禮服登場，繼續大方派福利嘅林夏薇就騷事業線出鏡，超有睇頭畫面更令唔少網民激讚，更直言福利拍得住林夏薇在《黑色月光》中色誘馬志威嘅畫面！

tvb台慶 紅地毯 林夏薇都大方騷事業線！（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇都大方騷事業線！（圖片來源：ig@rosinalam）
tvb台慶 紅地毯 林夏薇騷事業線嘅造型更令網民直言拍得住在《黑色月光》中色誘馬志威嘅性感程度！（圖片來源：微博@TVB官方微博）
林夏薇騷事業線嘅造型更令網民直言拍得住在《黑色月光》中色誘馬志威嘅性感程度！（圖片來源：微博@TVB官方微博）

陳楨怡谷心型胸騷長腿

最近於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演「寧俐」嘅陳楨怡以高衩低胸禮服上陣，大騷43吋逆天長腿嘅陳楨怡仲谷出心型胸狂派福利，真係每張相都搶fo到不得了！

tvb台慶 紅地毯 陳楨怡谷到盡上陣，有樣之餘身材同樣有睇頭！（圖片來源：ig@celina_harto）
陳楨怡谷到盡上陣，有樣之餘身材同樣有睇頭！（圖片來源：ig@celina_harto）
tvb台慶 紅地毯 陳楨怡仲騷埋招牌長腿！（圖片來源：ig@celina_harto）
陳楨怡仲騷埋招牌長腿！（圖片來源：ig@celina_harto）

陳曉華蠱惑高炒挑戰性感極限

於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演「桂花香」嘅陳曉華（Hera）同樣以高衩禮服示人，不過陳曉華嘅禮服正面睇就頗為密實，但係Hera在社交平台就曬出極高炒畫面嘅靚相，大方騷事業線挑戰性感極限！

tvb台慶 紅地毯 陳曉華以極高炒角度出鏡，畫面可謂係十分犯規！（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華以極高炒角度出鏡，畫面可謂係十分犯規！（圖片來源：ig@herachann）
tvb台慶 紅地毯 陳曉華嘅禮服亦有高衩設計。（圖片來源：小紅書@陳楨怡）
陳曉華嘅禮服亦有高衩設計。（圖片來源：小紅書@陳楨怡）

波波黃婧靈獲讚人如其名

波波黃婧靈以白色低胸禮服現身，波波超震撼嘅上圍將禮服營造到就快「Big爆」嘅感覺，搶fo指數爆燈！波波亦有曬出熱舞表演時嘅造型照，就算比禮服密實都仍然性感到不得了！

tvb台慶 紅地毯 波波黃婧靈熱舞表演時嘅造型十分亮眼！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波黃婧靈熱舞表演時嘅造型十分亮眼！（圖片來源：ig@krysellawong）
tvb台慶 紅地毯 不過波波白色禮服造型就認真震撼，畫面壓迫感十足！（圖片來源：youtube@TVB）
不過波波白色禮服造型就認真震撼，畫面壓迫感十足！（圖片來源：youtube@TVB）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@何沛珈、[email protected]、ig@jackykycai、ig@sammkoling、ig@mytvsuper、ig@kelllycheung、ig@itstiffanylau、ig@step_bystep、ig@newayyee_yoga、ig@julianakpm、ig@rosinalam、ig@carinaleung_、ig@celina_harto、小紅書@陳楨怡、ig@herachann、ig@krysellawong、youtube@TVB

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