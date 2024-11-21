萬千星輝賀台慶2024｜盤點15位女星索爆造型 高海寧開窿搶fo 有人極高炒出鏡
何沛珈火紅玫瑰裝曬事業線
東張女神之一嘅何沛珈（Roxanne）以火紅玫瑰禮服示人，長裙嘅貼身剪裁將何沛珈fit到漏嘅身型完美展現，再配埋胸前以幼帶綁住嘅大紅玫瑰花，小露事業線之餘亦夠曬有睇頭！
鄺潔楹金色禮服舉手谷到盡
鄺潔楹（Judy）當晚以金色極貼身禮服現身，今次谷到盡上陣嘅Judy事後亦在社交平台曬出靚相。鄺潔楹除咗舉手大方騷有料上圍外，稍微側身嘅pose仲會見到其實禮服背後係大露背嘅設計，罕派性感風福利嘅新相仲引來唔少網民大讚！
蔡潔仙氣露香肩騷長腿
蔡潔（Jacky）台慶當晚除咗贏得電動車成為焦點外，其實當晚佢嘅裝扮亦十分出眾！雖然蔡潔今次嘅禮服冇行性感風，但係小露香肩加騷長腿嘅造型已經夠曬殺食，而且禮服上嘅立體花朵設計配埋頭上嘅絲帶，簡直係仙氣爆燈！
高海寧2造型極有睇頭
高海寧嘅2個造型可以話係極有睇頭，先係以白色開窿禮服現身紅地毯，「蠱惑的窿」大方騷超澎湃上圍十分搶fo！隨後高Ling就換上紅色齊胸禮服，配埋頭上嘅黑色絲帶，成個造型就好似一份禮物咁！
張曦雯性感大放題騷長腿事業線
張曦雯以一身黑色低胸禮服示人，除咗騷超完美肩頸線之外，仲大方派埋福利騷事業線！當晚率領一眾小花熱舞嘅張曦雯仲曬出極短褲造型，招牌長腿放題令唔少網民都激讚女神好大方！
劉穎鏇繼續高妹本色曬長腿
身高176cm嘅劉穎鏇（Tiffany）當晚就繼續發揮高妹本色，以白色齊胸禮服上陣，多角度狂騷長腿大派福利！而且劉穎鏇嘅禮服腰側位置更有鏤空設計，騷埋纖腰大曬fit到爆身材！
李芷晴綁帶造型勁誘惑
最近憑《愛回家》Elaine一角人氣急升嘅李芷晴身材向來出眾，今次李芷晴就以黑色高衩禮服現身，胸前更有Deep V兼綁帶設計，大方騷事業線勁吸睛！而且李芷晴嘅禮服除咗開衩外，原來腿部亦有綁帶設計，誘惑程度爆燈！
廖慧儀「Big爆」騷澎湃上圍
獲封「狂野港姐」嘅廖慧儀今年keep住火辣，以銀色流蘇配羽毛低胸禮服示人嘅廖慧儀仲孖住伍韻婷齊齊拍片，谷到盡出鏡嘅畫面簡直係攻擊力十足，引來超多網民留言激讚「正到爆」！
郭珮文高炒側身連環排福利
2023年參選港姐後入行嘅郭珮文（Juliana）獲封「最強咪神」，雖然郭珮文現身紅地毯時好似冇乜睇頭，但係Juliana隨後就在社交平台豪派福利，更連環以高炒通側身角度出鏡，大方騷極傲人事業線！
梁凱晴高衩禮服狂騷身材
2021年港姐亞軍梁凱晴以鑲滿寶石嘅禮服上陣，禮服除咗Deep V好搶fo外，仲有超高開衩嘅設計，豪派福利簡直係上下都勁有睇頭！
馮盈盈中門大開兼騷背
馮盈盈向來係紅地毯出眾造型代表之一，今年馮盈盈就以黑色中門大開禮服登場，超澎湃上圍搶曬fo之餘，原來禮服嘅背面更係大露背設計，真係前後都咁有睇頭，完全冇得輸！
林夏薇Deep V禮服再派《黑色月光》福利
最近於台慶劇《黑色月光》飾演卓慧雲嘅林夏薇就以白色Depp V禮服登場，繼續大方派福利嘅林夏薇就騷事業線出鏡，超有睇頭畫面更令唔少網民激讚，更直言福利拍得住林夏薇在《黑色月光》中色誘馬志威嘅畫面！
陳楨怡谷心型胸騷長腿
最近於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演「寧俐」嘅陳楨怡以高衩低胸禮服上陣，大騷43吋逆天長腿嘅陳楨怡仲谷出心型胸狂派福利，真係每張相都搶fo到不得了！
陳曉華蠱惑高炒挑戰性感極限
於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演「桂花香」嘅陳曉華（Hera）同樣以高衩禮服示人，不過陳曉華嘅禮服正面睇就頗為密實，但係Hera在社交平台就曬出極高炒畫面嘅靚相，大方騷事業線挑戰性感極限！
波波黃婧靈獲讚人如其名
波波黃婧靈以白色低胸禮服現身，波波超震撼嘅上圍將禮服營造到就快「Big爆」嘅感覺，搶fo指數爆燈！波波亦有曬出熱舞表演時嘅造型照，就算比禮服密實都仍然性感到不得了！