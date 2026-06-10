TVB新聞女神蕭雅文起底 外景採訪出事？攝影師街頭爆粗轟保安網民反應兩極

TVB攝影師近日在街頭採訪期間與一名保安員爆發激烈口角，有途人拍下影片上傳社交平台後迅速引起熱議。事件中保安員疑似在趕人過程中對攝影師有肢體接觸，導致拍攝畫面震動，攝影師當場怒斥對方，雙方在公眾地方僵持不下，場面一度相當火爆。