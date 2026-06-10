TVB新聞女神蕭雅文起底 外景採訪出事？攝影師街頭爆粗轟保安網民反應兩極
保安以阻礙商場門口為由要求攝影師離開
事發地點位於星際城市附近街頭，當時TVB新聞團隊正在進行街頭採訪工作。一名保安員以攝影師阻礙商場門口為由，要求對方離開。攝影師認為自己身處公眾地方，保安無權干涉採訪工作，雙方隨即爆發爭執。從網民拍攝的影片可見，保安員疑似在趕人過程中觸碰攝影師身體或推撞器材，導致拍攝畫面出現明顯震動，攝影師隨即情緒激動地質問對方「街外公眾地方關你乜事？」場面相當緊張。
網民熱議ENG機造價逾50萬保安越權惹眾怒
影片曝光後，大批網民湧入留言區討論。有人關注攝影師使用的器材外觀，質疑是否「古董」，隨即被專業人士反駁。網民留言指「機身20萬，鏡頭20萬，記憶咭5萬，腳架6萬⋯⋯一套標準套裝都超過500,000港紙」，強調ENG機是專業新聞拍攝的必要工具。另有行內人解釋「佢咁大部係因為所有嘢都係為咗方便，全部插位、掣都係external出嚟，金屬機身耐衝擊，要做到咁大部至可以穩定咁放上膊頭」。至於保安的行為，網民普遍認為「街上面保安無權管」、「著住套制服就權力上身」，亦有人感嘆「每次同保安理論，佢哋就正苦高官上身」。
TVB及保安公司暫未就事件作出回應
截至目前，TVB及涉事商場的保安公司均未就事件作出公開回應。事件並未有執法部門介入處理，雙方在爭執後各自離開現場。有網民指出，保安員在公眾地方並無權力驅趕正在進行合法採訪的新聞工作者，質疑保安是否越權執法。亦有人認為攝影師態度過於強硬，「大家都是打工」，建議雙方各退一步。
在場記者蕭雅文曾任Now新聞台產後火速復工
事發時在場的記者為蕭雅文（Karman Siu），她是TVB現職新聞主播兼記者。蕭雅文早年曾任職Now新聞台港聞組，其後轉投無綫新聞，憑藉專業的報道風格及端莊形象深受觀眾認識。她於2025年11月底低調完婚並誕下寶寶，產後迅速修身復工，重返新聞前線兼顧家庭與事業，被網民封為「人生勝利組」。這次街頭採訪遭保安阻撓的事件，令不少網民關注前線新聞工作者日常面對的採訪困難。