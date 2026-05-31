TVB節目巡禮2026丨郭柏妍終於開腔回應雪藏風波 同遭傳封殺游嘉欣卻離奇缺席
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TVB年中節目巡禮前日於灣仔會展舉行，過百藝人盛裝出席，惟早前被傳因拒交社交平台帳號密碼而遭雪藏的郭柏妍竟然現身活動，親口否認被雪藏傳聞，但同樣被指遭封殺的游嘉欣卻全程缺席，兩人命運形成強烈對比。
郭柏妍親身現身巡禮否認遭公司雪藏
早前有消息指TVB推出全新「藝人創作者網絡」政策，要求旗下藝人交出個人社交平台帳號及密碼作中央管理，郭柏妍與游嘉欣因拒絕簽署條款而遭公司雪藏，更無緣參加綜藝選秀節目《魔音女團》。不過郭柏妍前日現身節目巡禮，被問及雪藏傳聞時表示自己一直有參與公司節目，「我一直都有參與公司的節目，所以我就不覺得有什麼問題」，又指公司多年來給予她很多機會，參與了不同劇集，對此感到感恩。
游嘉欣全程缺席引發外界更多揣測
然而同樣被傳因拒簽社交平台管理條款而遭雪藏的游嘉欣，前日卻未有現身節目巡禮，在過百位藝人的大合照中亦不見其蹤影。有指游嘉欣認為社交平台是經營多年的個人資產，亦是與粉絲溝通的橋樑，故不願意拱手相讓。除游嘉欣外，據報視帝張振朗和小花戴祖儀亦拒絕簽署新條款，其中擁有超過370,000粉絲的張振朗更被暫時擱置數個商業洽談，事業面臨重大考驗。
鍾柔美緋聞後低調現身企位大不如前
另一焦點落在新生代歌手鍾柔美（Yumi）身上。昔日深受公司力捧、曾企正第二排C位中央的她，今次在大合照中被安排站在最後一排角落位置，與一眾《聲夢》及《星秀》同輩站在一起，企位甚至比近期掀起熱話的《魔音女團》成員更加靠後。鍾柔美近期緋聞不斷，受捧程度明顯大不如前，與同期出道、企在後排正中位置的冼靖峰形成強烈對比。鍾柔美本人則保持低調，近日在社交平台分享學滑浪的帖文，未有回應企位爭議。
網民熱議雪藏風波質疑公司新政策
節目巡禮大合照曝光後，網民紛紛就企位安排及雪藏傳聞展開討論。有網民留言指「郭柏妍都出嚟啦，點解游游唔見影」，亦有人質疑TVB要求藝人交出社交帳號密碼的做法是否合理，「社交平台係藝人自己經營嘅心血，公司憑咩收走」。部分網民則認為郭柏妍現身已證明雪藏傳聞並非屬實，但亦有人指出「出席唔代表冇事，可能只係做樣」，認為事件仍有待觀察。
圖片來源：tvb.com、IG@rositakpyy、IG@yumichung1221資料或影片來源：原文刊於新假期