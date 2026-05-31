TVB節目巡禮2026丨大合照企位曝光 昔日失寵視后殺回核心圈 陳豪繼續企穩C位
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TVB年中節目巡禮前日（29日）於灣仔會展盛大舉行，過百位藝人盛裝出席推介下半年8部重頭劇集，大合照企位隨即成為全城焦點。首席視帝陳豪連續多年穩坐C位寶座無人能撼，但真正令人嘖嘖稱奇的，是曾經「失寵」的視后龔嘉欣強勢殺回核心圈，而昔日被力捧的鍾柔美卻慘遭流放至最後排角落。
陳豪僅一劇在手仍穩坐C位無人能代
從大合照可見，陳豪被安排企正第一行正中央位置，兩旁分別由視帝馬國明及陳展鵬護航，三大視帝組成最強中軸線。值得留意的是，陳豪下半年僅有《玫瑰戰爭》一部劇集在手，劇量遠不及以3劇封為「劇帝劇后」的張曦雯和羅子溢，但其C位地位依然穩如泰山。作為TVB「最貴視帝」兼「廣告一哥」，陳豪一直深受廣告客戶青睞，其商業價值顯然已超越單純的劇集產量，成為TVB門面擔當。
龔嘉欣吐氣揚眉重返一姐核心位置
今次企位最大驚喜，莫過於視后龔嘉欣的強勢回歸。早前因久未有新劇開拍，龔嘉欣的前途一度惹起外界揣測，甚至有傳她已「失寵」。然而從最新企位所見，龔嘉欣緊貼陳展鵬進駐第一排核心位置，站位更力壓同為視后的林夏薇，以及近年得寵的高海寧和張曦雯。花旦方面，高海寧則站在馬國明旁邊，同樣獲得重視，兩位花旦分列C位兩側，彰顯公司對她們的器重程度。
鍾柔美慘被發配邊疆與冼靖峰命運大不同
有人歡喜自然有人愁，新生代歌手鍾柔美（Yumi）的待遇堪稱今次最令人唏噓的安排。昔日深受公司力捧、曾企正第二排C位中央的她，今次竟被直接流放到最後一排極不起眼的角落位置，與一眾《聲夢傳奇》同輩站在一起。更尷尬的是，其企位甚至比近期掀起熱話的《魔音女團》成員更加靠後。反觀同期出道的冼靖峰則企在最高一排正中位置，兩人的待遇形成強烈對比，鍾柔美的聲勢明顯大不如前。
網民熱議企位玄機質疑公司捧人策略
大合照曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人將今次企位與過往巡禮逐一比較。有網民留言指「龔嘉欣終於返番正常位置」，亦有人為鍾柔美抱不平，直言「Yumi由C位跌到邊疆，公司係咪已經放棄佢」。另外亦有眼利網民發現，「最索人妻」陳自瑤未有出現於大合照當眼位置，引起一輪猜測。每年節目巡禮的企位安排向來被視為藝人在公司地位的風向標，今次大執位背後的部署耐人尋味。
圖片來源：TVB.com、TVB、IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期