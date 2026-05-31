TVB節目巡禮2026丨大合照企位曝光 昔日失寵視后殺回核心圈 陳豪繼續企穩C位

TVB年中節目巡禮前日（29日）於灣仔會展盛大舉行，過百位藝人盛裝出席推介下半年8部重頭劇集，大合照企位隨即成為全城焦點。首席視帝陳豪連續多年穩坐C位寶座無人能撼，但真正令人嘖嘖稱奇的，是曾經「失寵」的視后龔嘉欣強勢殺回核心圈，而昔日被力捧的鍾柔美卻慘遭流放至最後排角落。