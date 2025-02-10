曾志偉自爆唔知TVB加人工竟變減薪 罕談24歲孫同愛女近況
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「TVB賽馬日」日前（9日）在沙田馬場舉行，現場除咗有超過50位藝人參加外，TVB主席許濤以及多位高層如曾志偉、蕭世和等亦有現身。曾志偉於活動完結後接受記者訪問，除咗罕有分享24歲孫嘅1件威水事外，仲大方回應加人工竟變減薪一事……
曾志偉自爆唔知TVB加人工竟變減薪
TVB主席許濤於上月「TVB職藝員聯歡晚宴 2025」時宣布全員加人工，隨即引起唔少網民關注。不過近日就傳出有員工加薪後被削減加班費，加人工竟變相減薪。不過曾志偉對此就表示：「未有聽過呢啲嘢」，並稱：「其實加薪就加薪㗎啦，冇咩cut㗎我覺得」、「呢個我都未聽到，等我返去check吓先。」
曾志偉連環談24歲孫同愛女近況
曾志偉亦提及新年期間飛去加拿大探女兒曾詠儀同孫子，更罕談愛孫：「好多人都唔相信我個孫24歲」又更爆笑稱：「好多人話你個孫鍾意玩咩啊？我話鍾意玩咩？佢唔係玩公仔喇已經，今年讀完碩士畢業喇。」
曾志偉大女曾寶儀上月底於社交平台宣布因病停工，曾志偉昨日亦有透露女兒嘅近況：「因為佢真係忙，嗰陣時佢做緊自己嘅宣傳、周圍巡演啦，咁又亦都有啲新節目做緊啦」並透露已經飛往台灣探望愛女：「我都有過去台灣見過佢嘅，ok嘅，佢都話多謝大家關心」又再次表示曾寶儀現時已經痊癒。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒、facebook@曾寶儀Bowie、ig@bowie0221資料或影片來源：原文刊於新假期