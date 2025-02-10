曾志偉自爆唔知TVB加人工竟變減薪 罕談24歲孫同愛女近況

「TVB賽馬日」日前（9日）在沙田馬場舉行，現場除咗有超過50位藝人參加外，TVB主席許濤以及多位高層如曾志偉、蕭世和等亦有現身。曾志偉於活動完結後接受記者訪問，除咗罕有分享24歲孫嘅1件威水事外，仲大方回應加人工竟變減薪一事……