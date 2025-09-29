TVB又傳有人事變動 何小慧30年突退休 高層火速發聲明回應
廣告
效力TVB 30年的無綫非戲劇部高級經理（綜藝）何小慧，今日突傳已正式退休並即時生效；同樣服務逾30年的戲劇部總監徐正康亦被指正式退休。消息一出隨即引起關注，TVB亦火速發聲明回應！
TVB又被傳有人事變動 效力30年何小慧被傳退休
無綫非戲劇部高級經理（綜藝）何小慧效力TVB長達30年，去年才於晚宴上獲頒「30年服務獎」，並與行政主席許濤合照留念。她每年都負責帶領團隊製作一年一度的《香港小姐競選》。此外，同樣服務逾30年的戲劇部總監徐正康，曾打造經典高收視劇《男親女愛》，亦被指將於10月正式退休。消息一出隨即引起外界廣泛熱議！
TVB火速發聲明回應
針對有消息指TVB部分員工被「突然退休」，電視廣播有限公司助理總經理（企業傳訊）黃德慧隨即向媒體發出聲明，澄清有關報道並非屬實。聲明如下：
有報道指部分員工被「突然退休」，此說法並不屬實。TVB一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。
公司於 2024 年 9 月 20 日 已由管理層議決並通過新的退休年齡政策，2024 年 10 月 1 日 起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。
公司衷心感謝他們多年來對 TVB 的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。上述退休政策自 2024 年 10 月 1 日 起全面實施，為員工提供不少於 12 個月的退休安排，使整體制度更具規劃性，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂「人事地震」的報道，並不屬實。
TVB 再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在「突如其來」的退休情況。
圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期