女神配對計劃｜富二代Eddie狂追葉蒨文暖男攻勢獲認證 葉蒨文見曾展望同梁敏巧互動即呷醋！

TVB的戀愛綜藝節目《女神配對計劃》將於本週日晚上播出，節目進入了激動人心的Dating Camp對戰階段。五位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）將與13名求愛勇士進行一系列的遊戲，當中最受關注的莫過於葉蒨文Sophie的感情走向，她不僅因為曾展望GM與梁敏巧的互動而呷醋，更在面對Eddie的暖男攻勢時展現了內心的掙扎。