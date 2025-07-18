女神配對計劃｜富二代Eddie狂追葉蒨文暖男攻勢獲認證 葉蒨文見曾展望同梁敏巧互動即呷醋！
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜對望10秒 GM怕醜到全身發紅被取笑撞色「小背心」
富二代Eddie突然發力 暖男舉動頻頻
之前表現平平的富二代Eddie在Dating Camp中忽然發力，展現出前所未有的積極態度。在中西餐配對環節中，Eddie與Sophie有緣地同時選中中餐枱，這個難得的機會讓他把握得恰到好處。當Sophie想要坐下時，Eddie立即主動出擊：「呢度特登留個位畀你㗎」，貼心的舉動令Sophie怕醜到連環扁嘴。
細心照顧獲女神認證
Eddie的暖男本色在用餐過程中展露無遺。當Sophie表示口渴後，Eddie不僅第一時間舉手示意，更主動跑到遠處為她取水：「我過去攞我過去攞，你坐低你坐低。」回到座位後，Eddie率先為Sophie斟水，同時照顧同枱的其他人，這份細心獲得Yuki及花生團一致讚好。
Eddie更情深認真地聆聽Sophie的飲食喜好，滿滿誠意令原本未有太留意他的Sophie也為之動容：「我覺得佢對眼好似淨係得我一個咁，冇理其他人，好似好想了解我，我覺得都幾有誠意。」
葉蒨文醋意大發 一秒傷心
儘管Eddie真心火力全開，但Sophie的視線卻數度忍不住落在隔鄰枱的GM身上。當發現GM與Maggie大聲講大聲笑時，Sophie更直認呷醋：「嗰吓唔知點解傷心咗一秒。」
葉蒨文六年沒旅行 背後原因與前度有關
節目的最後，Sophie在節目中自揭了一個驚人秘密，原來她已有足足六年沒有去過旅行，背後原因更與前度有關：「我同我EX一齊咗六年半，我係一路想佢帶我去日本，但就係一路等咗好多年都冇實現到…咁啱嗰陣疫情佢有啲困難，或者生意上佢心情各樣嘢都唔係好好，咁我就一路陪住佢啦。」
Dating Camp變數重重
在這個充滿變數的Dating Camp中，獲得最多鎖匙的求愛勇士便可與女神同房，但由於各種遊戲環節中，求愛勇士有機會獲得其他女神頒贈的鎖匙，再加上閨密花生團的介入，整個競賽充滿懸念，最終勝出者能否與自己組的女神同房過夜仍是未知數。