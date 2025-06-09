女神配對計劃｜葉蒨文曾展望被爆「疑似同居」戲假情真 網民目擊在1地區出沒
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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》開播後討論度爆燈，當中曾展望與葉蒨文呢一pair就最受睇好，有網民頻頻爆料聲稱兩人「疑似同居」關係…
網民爆料葉蒨文曾展望「疑似同居」合租荃灣Apartment
TVB男藝人曾展望與女神葉蒨文在新節目《女神配對計劃》中互動甜蜜，成功惹來大批網民熱議。日前就有網民在社交平台爆料，指在兩人早已經是情侶，半年前已經見到兩人同居荃灣Apartment，經常在荃灣見到兩人拍拖。
網民反應兩極「即係擺明谷收視」
消息一出，隨即引發大量網民熱議。部分觀眾質疑節目刻意安排情節、疑似「造假」博收視；不過亦有不少網民就覺得冇問題，指節目早在一年前已開始招募，無論有劇本與否，只要內容夠吸引、節目夠好睇，就已經達到娛樂效果。
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜程度爆燈
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》正式首播，節目集合五位女神級嘉賓挑選理想對象，其中最大亮點莫過於壓軸出場的TVB男藝人曾展望（GM）與女神葉蒨文（Sophie）。兩人在《愛·回家之開心速遞》中曾有感情線，現實中再續前緣，擦出真實火花。GM一登場即向葉蒨文告白：「我唔想你俾人追咗，所以我過嚟追你」，現場氣氛甜到漏。
葉蒨文狂露沉船樣 早在IG公開對方為理想型
葉蒨文聽到GM告白之後，即刻話自己心跳得好快，其實早前一度在IG公開GM是其理想型，引來網民紛紛tag GM去追求對方。其實早前她曾在IG大方公開GM是自己的理想型，當時更掀起網民熱烈回應，紛紛tag GM出面追求。最終葉蒨文完全「沉船」，更浪漫爆出金句：「唔需要嗰5秒，由開閘嗰刻我已經揀咗」，令兩人成功配對到！
私下鮮聯繫 節目重逢真情流露
據知葉蒨文與曾展望拍完《愛‧回家》之後，私下已近乎沒有聯絡，故曾展望今次參加《女神配對計劃》令葉蒨文十分驚喜，並忍不住向GM說道：「曾展望，好耐冇見」，果然是真情流露。
圖片來源：TVB、Facebook截圖資料或影片來源：原文刊於新假期