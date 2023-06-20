無綫實習記者曾梓盈被狠批「唔夠靚」 網民留言力撐：又唔係選美

無綫（TVB）新聞部向來出名多靚女，林婷婷、孫雪祺等均憑着甜美樣子深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。大眾對新聞主播的固有認知，唔多唔少都認為一定是人靚聲甜。近日，無綫實習記者曾梓盈就意外成為網民熱烈討論的對象！