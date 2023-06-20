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無綫實習記者曾梓盈被狠批「唔夠靚」 網民留言力撐：又唔係選美

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無綫（TVB）新聞部向來出名多靚女，林婷婷、孫雪祺等均憑着甜美樣子深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。大眾對新聞主播的固有認知，唔多唔少都認為一定是人靚聲甜。近日，無綫實習記者曾梓盈就意外成為網民熱烈討論的對象！

tvb 實習記者 林婷婷憑着甜美外表深受網民喜愛。
林婷婷憑着甜美外表深受網民喜愛。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
tvb 實習記者 孫雪祺被捧為新一代新聞女神。
孫雪祺被捧為新一代新聞女神。（圖片來源：[email protected]

曾梓盈外表被批評 網民力撐唔係選美

這位實習記者曾梓盈的外貌平平兼身形圓潤，有別於大眾對TVB新聞主播的認知，因而引來網民熱烈討論。有人質疑她的外表直指：「唔夠靚、唔上鏡」，亦有人認為做記者是憑專業和實力，況且又不是選美，不應過份針對別人的外表，並留言力撐：「如果佢講嘢唔清楚／唔專業就話要批評，唔係娛樂圈藝人，無咩討論空間」、「人哋又唔係去選美，打份工啫，要俾你哋咁樣笑」、「人哋職業係記者喎！唔使咁mean」，「人哋做記者，唔係做港姐。高矮肥瘦關你X事咩？有本事登你個樣出嚟睇吓要幾正？」

tvb 實習記者 曾梓盈的外表引來網民熱烈討論。
曾梓盈的外表引來網民熱烈討論。（圖片來源：TVB新聞截圖）
tvb 實習記者 有人質疑她的外表直指唔夠靚，亦有人認為做記者是憑專業和實力。
有人質疑她的外表直指唔夠靚，亦有人認為做記者是憑專業和實力。（圖片來源：TVB新聞截圖）

旗袍主播逐個捉

1）洪綺敏優雅知性美

現年44歲的洪綺敏（Cathy）曾在亞視做了逾10年的新聞主播，至2012年離巢，期間只在2005年短暫過檔無綫，翌年已重回亞視懷抱。現已轉行做公關的洪綺敏，仍有擔任多個電視節目的主持，包括ViuTV《國識商通》及港台節目《盤點政策》等。雖然已踏入4字頭，但洪綺敏仍keep得勁fit，日前著上旗袍影靚相，大展優雅知性美，就獲網民畀足100分！

tvb 實習記者 旗袍 著上旗袍的洪綺敏。
著上旗袍的洪綺敏。（圖片來源：[email protected]
tvb 實習記者 旗袍 多角度展示玲瓏曲線美。
多角度展示玲瓏曲線美。（圖片來源：[email protected]

2）廖倬竩 為港姐招募

2019年港姐10強佳麗廖倬竩（Ivy）現年28歲，落選後加入了無綫，曾在2020至2021年期間擔任明珠台財經節目《股市直擊》主播，後成為《港生活·港享受》主持至今。近日她著上旗袍，為《2023香港小姐競選》拍攝招募宣傳片，事後她笑言非常喜歡這個復古造型，因此在社交網瘋狂曬相留念。

tvb 實習記者 旗袍 宣傳中講到：「何為美麗？唔同人都有唔同哦標準。有自信、有夢想，『美麗的準則』就可以由你定義！」
宣傳中講到：「何為美麗？唔同人都有唔同哦標準。有自信、有夢想，『美麗的準則』就可以由你定義！」（圖片來源：[email protected]_iva）
tvb 實習記者 旗袍 著上旗袍的廖倬竩身形Fit到漏。
著上旗袍的廖倬竩身形Fit到漏。（圖片來源：[email protected]_iva）
tvb 實習記者 旗袍 網民都大讚廖倬竩呢個造型非常靚！
網民都大讚廖倬竩呢個造型非常靚！（圖片來源：[email protected]_iva）

3）張晉 棄著貼身衫

與蔡少芬老公撞名的TVB財經資訊台主播張晉（Lara），自2014年加入TVB起，一直主力擔任普通話財經新聞主持的工作。同事䁥稱晉哥的Lara，可算是財經資訊台資歴最深的主播，因其美人痣及火辣身材而為人記得。愛在IG貼出貼身便服的Lara，曾被網民戲稱全屋只得貼身衫，不過近日她也有新嘗試，就是在遊覽南京時著上一襲白色旗袍，獲網民大讚是充滿古典韻味的東方美人。

tvb 實習記者 旗袍 主播張晉今次棄著貼身衫，改著白色旗袍。
主播張晉今次棄著貼身衫，改著白色旗袍。（圖片來源：[email protected]
tvb 實習記者 旗袍 網民大讚張晉的旗袍造型別有一番古典美。
網民大讚張晉的旗袍造型別有一番古典美。（圖片來源：[email protected]

4）黃珊凍齡旗袍主播

43歲黃珊被封「凍齡主播」，曾做過空姐，又做過有線、亞視及鳳凰衛視等電視台的新聞主播，現擔任無綫新聞台首席主播，早前她慶祝43歲生日時，就曾著上一件入肩兼心口穿窿的旗袍慶生，光滑的肌膚讓網民驚訝她狀態勁Fit，更大讚她充滿成熟知性美。

tvb 實習記者 旗袍 網民大讚黃珊一點都不似40歲。
網民大讚黃珊一點都不似40歲。（圖片來源：[email protected]

5）余琦琪經典旗袍Look

現任TVB財經主播的26歲余琦琪（Katrina）2017年於英國修適士大學（University of Sussex）以媒體及文化研究雙學位畢業，回港後再於2018年取得香港中文大學新聞學文學碩士學位，同年她加入now TV擔任財經台記者，兩年後過檔無綫財經資訊台，主要主持《智富360》及《交易現場》等節目。她的旗袍Look被網民視為經典，經常被翻炒。

tvb 實習記者 旗袍 余琦琪的旗袍Look深受網民讚賞。
余琦琪的旗袍Look深受網民讚賞。（圖片來源：[email protected]

6）林善㦤 擁甜美童顏

前NowTV主播林善懿（Sinyi）現年28歲，畢業於城市大學，是有線新聞主播出身，2017年初入行時因為擁有一副童顏，被封為「學生妹主播」，到2019年過檔NowTV，到2020年底離巢，現時成為了網上財經頻道的主持人。林善懿曾穿著古典旗袍拍攝造型照，深得網民喜愛。

tvb 實習記者 旗袍 林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。
林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。（圖片來源：[email protected]
tvb 實習記者 旗袍 網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。
網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。 （圖片來源：[email protected]

7）梁凱寧逼爆旗袍

30歲的前無綫新聞小花梁凱寧，2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，她曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。

tvb 實習記者 旗袍 梁凱寧 網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
梁凱寧的旗袍Look盡展其玲瓏浮凸曲線。（圖片來源：[email protected]
tvb 實習記者 著上旗袍的梁凱寧唔止身形玲瓏浮凸，仲突顯出一雙修長美腿。
旗袍仲突顯出梁凱寧一雙修長美腿。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting，[email protected]，TVB新聞截圖

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