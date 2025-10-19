TVB 58周年台慶｜《新聞女王2》強勢回歸！力捧6星宣傳片曝光 郭柏妍化身天使造型超震撼

TVB今晚（19日）為賀58周年台慶，正式首播一分鐘宣傳片，當中最大驚喜莫過於宣布萬眾期待的《新聞女王2》將作為台慶劇強勢回歸！宣傳片由6位新生代藝人擔綱，其中郭柏妍化身清純天使翱翔天際的畫面極度吸睛，而周嘉洛更罕有以正經聲線擔任聲音導航，究竟這條充滿未來感的宣傳片還隱藏了甚麼驚喜？