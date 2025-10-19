TVB 58周年台慶｜《新聞女王2》強勢回歸！力捧6星宣傳片曝光 郭柏妍化身天使造型超震撼
TVB 58周年宣傳片首播 郭柏妍化身天使飛翔
TVB為慶祝58周年，今晚於黃金時段首播台慶宣傳片，以「同心同行 闖新世代」為口號，強調擁抱AI新科技。影片由陳曉華、戴祖儀、張馳豪、阮浩棕、郭柏妍及周嘉洛6位耀眼新星主演，帶領觀眾穿梭於現實與虛擬場景。畫面所見，郭柏妍以一身純白天使造型在AI建構的空間中飛翔，仙氣十足；陳曉華則負責展現「現實與虛擬共融」的奇幻效果。影片更設有「經典劇集時間囊」及「TVBuddy Highway」等場景，而一向形象鬼馬的周嘉洛更擔任聲音導航，其難得一見的「正經Tone」亦成為焦點之一。
《新聞女王2》強勢登場！TVB公布三大台慶劇八大綜藝
隨著宣傳片曝光，今年台慶月的重頭戲亦正式揭曉。劇集方面，除了現正熱播的《巨塔之后》及《金式森林》外，去年掀起全城熱話的《新聞女王》續集《新聞女王2》確認強勢登場，成為第三部台慶劇，消息令劇迷極為振奮！綜藝及紀錄片陣容同樣鼎盛，合共八大節目輪番上陣，包括已播出的《滴水不漏拯救隊》，以及即將推出的《攻你上大學》、《帶阿姐看世界》、《空運世一》、《聲秀決賽 終極聲戰》、《中年好聲音4》、《芷珊再約王嘉爾》以及王牌紀錄片系列《無窮之路V 智行無疆》。
宣傳片暗藏彩蛋位？數秒畫面重現58年經典
據悉，今次宣傳片由TVB團隊一手包辦，製作上融合了真人拍攝、經典劇集畫面以及大量AI生成技術，連主題音樂及藝人虛擬形象都由AI操刀，科技感十足。最值得留意的是，宣傳片片尾暗藏一個陣容鼎盛的「彩蛋級」驚喜位，據指僅用數秒畫面，便將TVB過去58年的經典作品及人物全面呈現，製作團隊呼籲觀眾萬勿錯過，絕對是集體回憶的一次大爆發，考驗觀眾眼力的時候到了。
網民期待值爆燈！「Man姐要返嚟喇！」
台慶節目巡禮一公布，網上討論區瞬間被洗版，當中《新聞女王2》的回歸最受矚目，網民一面倒表示期待：「Man姐要返嚟喇！SNK News又要開戰！」「終於等到《新聞女王2》，一定晚晚追！」「上年睇得好肉緊，希望續集一樣咁精彩！」另外，6位新星的造型亦引起熱議，不少網民大讚郭柏妍天使Look有驚喜：「郭柏妍個天使look好靚，仙氣滿滿！」「估唔到周嘉洛把聲可以咁正經，好想聽下！」而《芷珊再約王嘉爾》及《無窮之路V》亦被認為是必看的重點節目，可見今年台慶陣容相當吸引。