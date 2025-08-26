女神配對計劃｜梁敏巧被捕獲與百萬年薪律師Matt「戀情浮面」 1舉動甜到漏

《女神配對計劃》人氣女神Maggie最近成為社交媒體焦點，節目中被指專挑「金龜」的她，最新一期終於配對成功，日前就有傳媒拍到與年薪百萬律師Matt甜蜜約會。二人一同現身啟德體育園，並以藍白「情侶裝」驚喜亮相，引發現場不少觀眾注目。