女神配對計劃｜梁敏巧被捕獲與百萬年薪律師Matt「戀情浮面」 1舉動甜到漏
《女神配對計劃》人氣女神Maggie最近成為社交媒體焦點，節目中被指專挑「金龜」的她，最新一期終於配對成功，日前就有傳媒拍到與年薪百萬律師Matt甜蜜約會。二人一同現身啟德體育園，並以藍白「情侶裝」驚喜亮相，引發現場不少觀眾注目。
梁敏巧被影到同Matt拍拖睇騷
當晚Maggie與Matt並肩入場欣賞鄧紫棋演唱會，二人互動親密，猶如一對熱戀中的新情侶。演唱會結束後，兩人未有即時離開，反而選擇繼續約會，一同前往跑馬地享用宵夜。席間，二人時而低聲交談，氣氛愈漸曖昧。
深夜貼心護送Sweet到爆
夜深時分，Maggie準備離開，Matt主動伸手護送女方下樓梯。在昏暗街燈下，Matt貼心搭着Maggie的肩膀，Maggie則溫柔地將手放在Matt手臂，展現出兩人之間難得的溫柔一刻。
網民反應熱烈話題不斷
自節目播出以來，Maggie因拒絕Babyface而被批「拜金女」，如今成功配對百萬律師Matt，令網上一片嘩然。大批網友留言祝福二人甜蜜，大讚兩人相襯：「呢對真係圈內人對圈外人最真嘅一對」、「希望真係可以一齊」、「兩個幾襯」、「希望節目完左後，佢哋可以真係發展下」等。
網民大讚Maggie馬尾校服Look勁靚
《女神配對計劃》日前播出一集有個小花絮位，就是網民洗版式大讚Maggie馬尾校服Look靚到爆燈！「Maggie正咗好多」、「個妝化得好靚紅卜卜咁，又紮馬尾」、「今日Maggie個妝勁靚」、「靚咗係真嘅，平時都幾大媽款，估唔到着咗校服有返啲少女feel。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期