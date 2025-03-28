「如果TVB開殯儀劇叫咩名好？」網民藝人創意大爆發連劇情都諗好
前TVB編劇率先提議殯儀劇名：《紙紥有情人》
這位前編劇率先拋磚引玉，建議劇名為《紙紥有情人》，故事背景設定在一間紙紮舖，題材圍繞三角戀展開。他還精心設計了一句對白：「同你一齊就好似呢間紙紥舖咁，每樣嘢都係指責、指責、指責！」充滿TVB劇情的濃濃火藥味。不少網民都大讚這位前TVB編劇充滿創意，而從他的自我介紹中，可以發現他曾參與節目《學是學非》、《死因有可疑》、《大整蠱》、《CP訓練營》及劇集《My盛Lady》的製作。
前體育主播伍家謙：《Y2K前火化》與《最美麗第七天》
前體育主播伍家謙就分別提出了三個劇名建議。頭兩個是《Y2K前的火化》與《紙巾·銀仔·瑞士糖》，前者帶有時代氣息，後者則幫TVB諗埋要搵邊個贊助商，但具體劇情卻未有詳述。第三個則是《最美麗的第七天》，劇情頗具浪漫色彩：女主角在頭七回魂，與男主角重溫愛情，兩人度過一段快樂時光。女主角最終留下字條離去，男主角讀信時淚流滿面，睇完後信上文字隨即消失，變成白紙。之後，男主角努力生活，在行山時偶遇與女主角長得一模一樣的女孩，留下懸念，劇終。這份提案兼具感性與懸疑，堪稱殯儀版的《人鬼情未了》。
戴祖儀提案：《紙砸女王》、林智樂：《殯儀強人》
還有幾位藝人也加入討論，提出了簡潔有力的劇名，其中歌手戴祖儀就提議：《紙砸女王》，靈感相信來自《新聞女王》，劇名霸氣十足，似是女強人題材。《聲夢傳奇》出身的Felix林智樂亦提出了一個劇名：《殯儀強人》，靈感明顯來自TVB多套《強人》系列劇集，劇情相信會聚焦在殯儀行業的發展上。「拿督千金」莊思敏則提議：《大殮風暴》，靈感應該和不少網民一樣來自《溏心風暴》，內容主要是殯儀家族的爭產風波。此外吳若希亦有留言大讚這個po「好有畫面」。
網民最愛：《愛回家之八時出殯》
網民更是發揮無限創意，提出各種風格的劇名，其中最受網民支持的是《愛回家之八時出殯》，獲得超過2千人畀like，此外還有《烈火焚屍》、《衝上靈車》、《紙紥狙擊之殯儀風暴》、《情迷盂蘭會》、《華麗過身》、《殯儀風暴之家好月圓慶清明》、《紥出有情天》、《溏心風暴之家屬謝禮》、《無情白事》、《喃嘸好聲音》、《殯儀仁心》、《紙紮強人》、《喃嘸先鋒》、《貢品風暴》、《情在奈河橋》、《喃嘸好聲音》、《啲咑四重奏》、《陀香師姐》等，都有不少網民支持。
除了劇名外，有不少網民還附上了詳細劇情設定，令人拍案叫絕：
《烈火焚屍》
男主角是火葬場員工，擅長用不同火力焚燒屍體。高潮劇情是燒一名大肥婆時，油脂引發火勢燒回火葬場，險些釀成大禍。副線是男主角愛上燒味檔太子女，兩人交流燒屍與燒豬技巧，最終在火葬場舉辦BBQ，結局荒誕又有趣。
《衝上靈車》
主角唐亦琛立志成為靈車車長，感情線卻因父母陰陽相隔的陰影而坎坷。他與樂以珊相愛卻因誤會分開，好友凌雲志介入四角戀，最終雲志獨自離開，以珊為父母白事選用亦琛的靈車隊。劇中金句：「如果我地當日無呢個誤會，你會唔會想送埋我呢程呀？」感情糾葛與殯儀主題交織，劇情峰迴路轉。
《紙紥狙擊之殯儀風暴》
蔡思貝與張振朗飾演衝動的新手紙紮師，競爭中擦出愛火。背景是家族殯儀館，涉及爭產與兇案，老闆潘志文與CK姐先後去世，幕後黑手竟是家族成員鄭子誠或黃子恆。結局在紅磡街頭圍繞燒衣紙爐BBQ，緊張又搞亂。
《情迷盂蘭會》
一部中二病風格的愛情劇，講述紙紮師競賽。男主角從小被女主角的紙紮師父親收養，青梅竹馬，憑祖傳秘笈《風神油燭》練就技藝，目指紙紮界頂峰。金句：「唔準打！要打入紙紥鋪打！」充滿熱血與浪漫。
《紥出有情天》
女主角繼承紙紮手藝，獨力經營，男主角因父親去世委託她製作紙紮，兩人結緣。女主角父親欲收男主為徒，卻引發女主與另一紙紮舖太子爺的感情爭奪。最終男女主角携手擴大紙紮生意，結局溫馨又勵志。
《潛行地獄》
故事從男主角燒錯女主角的紙紮公仔開始，女主角後來發現男主角其實是為幫她化解地獄劫數。中途殺出一對紙紮男女，陷入四角戀。男女主角最終冰釋前嫌，手拖手燒衣紙，並燒掉紙紮男女公仔。結局是全家人在化寶盤前BBQ，溫馨中帶點詭異。