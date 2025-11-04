求職者爆料TVB見工經歷 遭人事部嘲諷18K係奢華生活 前員工揭招聘陰濕手段

近日有網民在社交平台Threads爆料TVB見工經歷，指對方開出14,000元月薪卻要求應徵者「乜都做晒」，更在電話中質疑求職者18,000元薪酬要求是「奢華生活」。事件引發網民熱議，紛紛分享自身與TVB面試的不愉快經歷，揭露大台多年來的低薪文化及招聘問題。