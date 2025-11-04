求職者爆料TVB見工經歷 遭人事部嘲諷18K係奢華生活 前員工揭招聘陰濕手段
求職者爆TVB開價14K要做全能
該名網民在Threads詳述整個面試過程，表示自己期望薪酬為18,000至19,000元，底線為20,000至21,000元，但TVB人事部職員直接表示「畀唔到」，反而開出14,000元月薪。當求職者表示自己畢業第一份工作已有15,000元時，對方竟然回應「冇經驗要從頭學起」，更指責求職者的薪酬要求是「奢華生活」。該網民憤怒表示：「做咗7年野你出14k仲好意思gaslight人？Fresh grad都低啦呢個價，我15k係8年前fresh grad價。」
TVB人事部被指態度惡劣
事主其後補充，自己申請的職位並非毫無經驗，而是本身工作的延伸，但TVB卻要求一個人承擔多項職責。網民普遍認為14,000元薪酬根本無法在香港生存，有人直言「唔尊重合約精神嘅公司唔會做得長」。事主最後表示：「畀到60k一個月我就奶鞋底都得，唔啱就我唔in佢唔請，好簡單。」
前員工分享類似遭遇揭TVB招聘陰濕手法
事件曝光後，大量網民分享與TVB面試的不愉快經歷。有前員工透露多年前應徵明珠台助理節目主任職位，面試順利並獲即時錄用，但到人事部辦手續時卻被告知職位改為較低級的採購主任，薪酬亦相應調低。該網民形容TVB「好賤，話請我，但根本唔係我申請緊果份」，最終選擇拒絕offer。另有網民分享大學畢業時應徵研究員職位，被問及「冇10k你得唔得」時當場落淚，直言「原來夢想係咁遠，唔係能力問題，係現實」。
網民熱議TVB薪酬水平過低
網民紛紛批評TVB薪酬水平嚴重脫節，有人指出「15年果陣佢地請剪片敢出9k」，形容薪酬多年來沒有合理調整。更有網民諷刺表示：「我終於知房署申請公屋個二人家庭入息上限23,000元，係俾邊個申請啦。」根據2024年曝光的TVB招聘廣告顯示，幕後職位薪酬普遍介乎10,000至16,000元，需要6天工作兼輪班制，被形容為「無限loop請人」的狀況。
羅天池自爆加入TVB後月薪
藝人羅天池完成學業後加入了TVB，首部作品是古裝劇《皆大歡喜》，不過當時只飾演無對白的角色。兩年後羅天池報名藝員訓練班，不過人工就超低：「我啱啱入TVB，第一個月人工係$1000，你冇聽錯，真係1000蚊！點解呢，因為嗰陣時我哋讀訓練班，頭三個月每個月就係得$1000嘅啫。」更有網民留言問咁前幾個月時表示都有沒有前交租同吃飯時，羅天池則表示：「借住先。」
訓練班結束後，羅天池開始參與實習演出：「跟住第四個月我哋就開始做實習，開始做『茄喱啡』，我哋要演繹好多唔同嘅角色啦，之後我哋冇問題，導師覺得你可以，行為良好，冇早退冇遲到，就會合格。合格之後你就會得到TVB合約一份，跟住你就會每個月人工係$6000。」羅天池更在片尾問：「咁你覺得呢6000蚊喺香港夠唔夠使呢？」連2014年的港姐楊埕都留言稱：「我係年薪$6000。6 show。」
羅天池曾「窮到燶」靠借錢生活
羅天池在2003年的日子過得十分艱辛，更透露曾遇上經濟困難：「嗰段時間出糧出好少，非常少都係出底薪。冇晒錢，我揸電單車都唔知點出門，真係$1都冇，我唔係講笑真係$1都冇嗰種狀態。」羅天池更自爆有一次他因為沒錢支付隧道費，甚至直接衝過收費站：「一衝出去就嘟嘟聲。」後來羅天池需向張雪芹借錢解決困境：「佢（張雪芹）借咗$200畀我，拍完幾場戲，我就返去交返啲錢。嗰幾蚊雞，冇就係冇。」
吳君如爆TVB人工低決定離巢
吳君如和鄭裕玲都是從TVB開始他們的職業生涯，後來轉戰電影界。吳君如透露，她在TVB只拍攝了五套劇集後加入了《歡樂今宵》，不久之後便離開了TVB。當被問及離開的原因時，吳君如坦言是因為薪水過低，鄭裕玲隨即評論「呢個人好識計算，其實君如係非常聰明」。
當時TVB提出加薪只加$50
吳君如提到，在電視台的生活充滿不確定性，需要等待製作人的選擇，儘管電影行業的運作方式相似，但至少片酬較為可觀。「真係嬲啊嘛，加我人工。（太少喇？）係啊！加我人工，每個月加五十蚊，咁你做唔做啊？當時我都有質疑自己，死啦，我真係值咁少錢呀？你（公司）挽留我，我5百蚊個show，你加我50蚊？唔制。」