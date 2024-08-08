《法證先鋒VI倖存者救贖》破紀錄！郭珮文林盛斌驚喜加盟

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日起，每週一至週五晚上八點半在翡翠台播出。這部劇集由鍾澍佳擔任總監製，黃國輝擔任監製，並由一眾明星陣容主演，包括黃宗澤、袁偉豪、蔡潔等。

