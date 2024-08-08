《法證先鋒VI倖存者救贖》破紀錄！郭珮文林盛斌驚喜加盟
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由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日起，每週一至週五晚上八點半在翡翠台播出。這部劇集由鍾澍佳擔任總監製，黃國輝擔任監製，並由一眾明星陣容主演，包括黃宗澤、袁偉豪、蔡潔等。
TVB劇集宇宙再現 明星陣容強大
《法證6》的主要演員還包括蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。這部劇集不僅吸引了大量觀眾的關注，更在優酷平台上創下了驚人的預約觀看紀錄。在正式播出前，預約觀看人次已經突破了333萬，超越了《新聞女王》的100萬預約觀看人次，成為優酷平台上預約觀看次數最多的港劇。
佘詩曼獲封「宣傳小能手」
儘管《法證6》打破了佘詩曼主演的《新聞女王》創下的紀錄，佘詩曼仍然大方地在社交網站上為《法證6》宣傳造勢。「Man姐前司法證已經開到第6季了，都是老熟人」，她還＠了男主角黃宗澤（Bosco），提醒他：「獨家新聞記得留給我」，因此獲得了「宣傳小能手」的稱號。
郭珮文林盛斌驚喜加盟
另劇集正式播出後，一如劇組預期，余星柏（黃宗澤飾）愛妻霍寶英（王敏奕飾）的失蹤震撼了一班《法證》粉，網民沒想到在一堆甜蜜唯美鏡頭過後，於第一集便迎來第五季女主角失蹤的衝擊性劇情。而向來以單元個案峰迴路轉、資訊及專業性十足的《法證》系列，第六季的個案繼續迎來好評，首個「小便觸電」小個案更令網民腦洞大開，並大讚查案過程紮實未有「灌水」成份，網民留言：「真的全程高能（燒腦）、」「破案手法極其罕見」。又大讚郭珮文及林盛斌（Bob）的加盟甚有新鮮感，並指阿Bob演得過癮。
圖片來源：TVB