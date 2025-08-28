廖慧儀拍片爆喊後首現身 獲力捧再演重頭劇 竟為1原因自認「勁乞人憎！」

無綫力捧三小花廖慧儀、陳幀怡及陳星妤，在8月28日齊齊現身新劇《玫瑰戰爭》開機儀式，本應對劇情守口如瓶，豈料陳星妤在訪問中途竟意外說漏嘴，驚爆自己與另外兩位的「母女關係」，場面一度極為尷尬！她更急急補鑊，但已覆水難收，究竟這部劇隱藏著怎樣的驚人內幕？