廖慧儀拍片爆喊後首現身 獲力捧再演重頭劇 竟為1原因自認「勁乞人憎！」
開鏡現場陳星妤大意說漏嘴 驚爆「我係佢哋個女」
在開鏡儀式現場，陳星妤、廖慧儀及陳幀怡被問及新劇角色時，起初都遵從導演「唔講得」的命令，只透露是熱愛唱歌跳舞的角色。正當大家絞盡腦汁如何婉轉表達時，陳星妤一時口快，竟直接爆出：「我唔係年輕時空，我係佢哋個女！」此話一出，氣氛瞬間凝固，她意識到自己嚴重劇透後，即時面露驚訝，急急表示不能再說下去。更尷尬的是，她在混亂中更不慎說出了廖慧儀在劇中的名字，令身旁的廖慧儀及陳幀怡也措手不及，場面十分搞笑。
陳星妤急補鑊再洩密 廖慧儀角色勁乞人憎
為了補救失言，陳星妤嘗試解釋自己的角色，透露她飾演一名剛回流香港、有意踏入娛樂圈的單純女孩，並會與黃庭鋒有感情線。她補充說，角色回到香港是帶有「史命」，要為家人尋回公義，間接證實了劇情涉及上一代的恩怨情仇。另外兩位主角的設定也相當有睇頭，陳幀怡透露自己的角色「少壞」，會為正義而行動；而廖慧儀則直言看過劇本後，覺得自己的角色「非常乞人憎」，預告將會是奸角一名，令人期待三人在劇中的火花。
再演重頭劇獲力捧 三小花備受公司器重
近年備受公司力捧的陳楨怡，今次是繼《巨塔之后》再度參演重頭劇，並與陳展鵬、張穎康等好戲之人續前緣，她對此表示非常感謝公司給予機會。事實上，陳星妤、廖慧儀及陳幀怡三位近年都劇接劇，明顯備受公司器重，今次更一同擔綱主演《玫瑰戰爭》，並將到深圳進行為期兩個月的拍攝。廖慧儀更為角色染了一頭金髮，並笑言要定時回港補色，繼《黑色月光》後再次同楊茜堯合作。
廖慧儀深夜IG崩潰 爆喊自揭被小魔怪纏身
廖慧儀早前深夜更新IG，發布一段在鏡頭前崩潰落淚的影片，並留言：「『我們都是第一次活，手忙腳亂是正常的。』2025年8月：九個月了。希望這個小魔怪不要再來找我。」外界估計她口中的「小魔怪」正是指困擾多時的情緒問題。她坦言這一年來消耗了大量時間和耐性，更忍不住多次向身邊人訴苦：「我覺得唔得喇」，但仍不斷說服自己一切會變好。她感謝身邊人的忍耐和自己的堅持，並感嘆：「做一個獨立、堅強同勇敢嘅人絕對係我嘅課題。就算一個人受苦都係一種享受。」最後她更鼓勵同樣不開心的人去跑步，相信運動能幫助緩解心情。而今次開機儀式亦都係爆喊後首次現身。