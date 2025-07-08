張智霖與吳卓羲12年後重聚拍劇《璀璨之城》突傳劇本問題停工TVB火速澄清
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近日，一眾演員齊聚電視城參與新劇《璀璨之城》的圍讀活動，張智霖和吳卓羲在接受訪問時透露，兩人時隔12年後再度合作，上一次合作的劇集是《衝上雲霄2》。這部新劇在還未開始拍攝前，TVB已經開始每日播放預告片，吸引了大量觀眾的注意，演出陣容包括張智霖、吳卓羲、姜大衞、張曦雯、高海寧、陳煒、陳曉華及陳瀅等知名演員。
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《璀璨之城》傳劇本問題停工
原本《璀璨之城》計劃於上月底在澳門舉行的開鏡禮突然取消，引起了網民的熱議，猜測《璀璨之城》可能已經擱置開拍。然而，近日有網民在小紅書分享了在珠海偶遇《璀璨之城》演員低調參加開鏡儀式的照片，照片中明顯看到吳卓羲和張智霖的身影。
TVB出聲明回應停工傳言
對於網上流傳的停工傳言，TVB企業傳訊部發表聲明回應：「針對近日有關電視劇《璀璨之城》的謠傳，TVB作為出品方需要立即澄清，相關言論純屬不實揣測。事實上，《璀璨之城》的製作並未停工，我們的原班人馬依然全力投入，所有工作正有條不紊地進行中。為了進一步提昇製作質量，我們對製作流程進行了適當調整，確保劇集能夠呈現最佳效果。該劇將於在本年內完成製作，感謝大家的關注與支持。」
圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期