tvb 真係唔好笑

TVB《真係唔好笑》突被停播 網民分析5大死因

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由麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）主持的TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》，於4月1日起逢星期六播映，原定一共13集，昨日播出第8集後，突然遭TVB停播，下周同時段改播資訊節目《共創明「Teen」活出藍天》。

tvb 真係唔好笑 《真係唔好笑》獲網民讚節目名貼切，因真係唔好笑。
《真係唔好笑》獲網民讚節目名貼切，因真係唔好笑。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 馮盈盈在最後一集仍搏命擘大口，可惜難引人發笑。
馮盈盈在最後一集仍搏命擘大口，可惜難引人發笑。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 昨晚馮盈盈玩到不顧儀態，節目難逃被腰斬命運。
昨晚馮盈盈玩到不顧儀態，節目難逃被腰斬命運。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 睇到呢幕，真係唔好笑。
睇到呢幕，真係唔好笑。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 羅毓儀素顏上陣，都搞唔掂。
羅毓儀素顏上陣，都搞唔掂。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 淋紅油，苦了演員。
淋紅油，苦了演員。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）

曾志偉笑唔出 千萬製作費倒水落海

節目每集邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰！其實早於去年已傳出曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費倒水落海，但事隔一年大執之後，全輯13集綜藝節目終於開播。

tvb 真係唔好笑 有傳曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，已想抽起唔播。
有傳曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，已想抽起唔播。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
tvb 真係唔好笑 昨晚馮盈盈和羅毓儀落場玩遊戲。《真係唔好笑》截圖）
昨晚馮盈盈和羅毓儀落場玩遊戲。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 港姐扮小丑。
港姐扮小丑。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 又係馮盈盈。
又係馮盈盈。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）
tvb 真係唔好笑 噴水玩糟質。
噴水玩糟質。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）

播映時間一改再改無助收視 下周改播資訊節目

可惜，《真係唔好笑》播出後反應一般，無綫更一直未有公佈收視，而節目由4月1日-4月15日逢星期六21:45至22:30播，4月22日起改為逢星期六22:15-23:00播映，昨晚又改為22:30-23:15，播出時間一改再改，如今更話停就停，可見節目質素！下星期同時段改播資訊節目《共創明「Teen」活出藍天》，據mytv super網頁顯示，《共》已製作40集，未知《真係唔好笑》只是讓路停播幾星期還是腰斬。

tvb 真係唔好笑 麥美恩雖有觀眾緣，但唔係搞笑能手。
麥美恩雖有觀眾緣，但唔係搞笑能手。（圖片來源：《真係唔好笑》截圖）

網民分析《真係唔好笑》5大死因

網民齊齊分析節目慘成籮底橙原因：

死因1：改壞名

有網民大罵：「個名都衰過人」、「我看咗幾集，我真係覺得好似個名咁， 一啲唔好笑」

死因2：曾志偉唔buy

其實早於去年已傳出無綫電視總經理曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費倒水落海。

死因3：主持嘉賓太奀

主持麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔），嘉賓有朱智賢、鄺潔楹、林凱恩、曾淑雅等，雖然都是上緊位的藝員，但都未夠吸引難以孭飛。

死因4：太嘈太亂

有網民表示：「太嘈太亂，真係無興趣睇。」、「一味大嗌，得個嘈字」。

死因5：遊戲低B

節目每集邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰！有網民留言大彈遊戲唔好笑：「玩埋啲低B遊戲，我都唔知有乜咁好笑？」

網民點睇：

tvb 真係唔好笑
（圖片來源：網民留言）
tvb 真係唔好笑
（圖片來源：網民留言）

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圖片來源：《真係唔好笑》截圖、娛樂新聞台截圖

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