網民嚴選TVB十二大「膠味濃」難忘畫面 唐寧破冰轉身無可能忘記

TVB陣容強勁嘅家族爭產劇《家族榮耀》就嚟播完，接棒嘅係外購劇《《機智女法醫》，對於冇煲開內地劇嘅觀眾嚟講，啲角色生口生面，係難投入啲嘅，可能已經有觀眾開始掛住浸真正嘅「TVB味」，近日討論區就有人發起嚴選超過十個TVB劇 「膠味濃」場口，多人響應，合力重溫TVB劇集「最精彩」一幕。