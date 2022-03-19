網民嚴選TVB十二大「膠味濃」難忘畫面 唐寧破冰轉身無可能忘記
1）唐寧破冰轉身
ViuTV嘅青春劇《i.SWIM》播放在即，但早喺接近20年前，無綫已經製作呢類以游水為題材嘅偶像劇，《戀愛自由式》由鄧麗欣、陳文媛、蕭正楠、唐寧及黃宗澤主演，經典場面不得不提唐寧為咗喺比賽中勝出，使出絕招「破冰轉身」，模仿着溜冰鞋溜冰嘅原理，身體減少咗同水嘅接觸後，包住佢嘅水立即結冰，當一發力嗰陣，唔止啲冰碎晒，仲一支箭咁向前飆，贏咗本來領先好多嘅對手，當年有觀眾話仲因為呢場戲，真係去咗研究點樣「破冰轉身」。
2) 姚子翔被撞飛
前年播出嘅《黃金有罪》，有場戲講姚子羚手上因為有張兆輝嘅罪證，所以張兆輝逼佢交出嚟，兩人爭奪期間，姚子羚衝出馬路被車撞飛，一飛仲飛得好遠好高，有幾遠？足足有幾個身位，但姚子羚落地之後，除咗嘴角有血兼暈咗，頭髮竟然冇咩亂，仲保持到個靚樣，身手拍得住漫威英雄。
3）徐子珊不死之身
其實TVB嘅女藝人真係百般武藝，個個身手了得，其中徐子珊就係佼佼者。佢喺《神鎗狙擊》飾演一名督察，要去儆惡懲奸，就當然會遇到危險場面，劇中講徐子珊遇到嘅槍戰、爆炸、跳樓逃生嘅戲，可能多過講佢食飯嘅戲，佢仲炸極都唔會死，動作場面十足荷李活級製作。有集講子珊趕到案發現場時就發生爆炸，逃生嘅佢即飛撲遠離身後嘅建築物，個姿勢喺奧運體操項目話唔定會攞到滿分。
4）謝天華單手攀石
同樣係《神鎗狙擊》，謝天華單手攀石呢一幕都係經典。場戲喺講謝天華喺戶外攀石期間，突然電話響，佢諗都唔使諗就左手拎個電話出嚟聽，右手繼續抓住嚿石，完全冇做安全措施喺半空輕鬆傾完個電話，面不改容地繼續攀上頂。不過咪以為咁強勁嘅臂彎係得謝天華獨有，《換命真相》嘅譚俊彥都可以凌空曲手抽起蔣家旻，同樣臂力驚人。
5）石修催眠大法
石修喺劇中催眠法簡直係神級，仲要唔止運用過一次。喺2004年《隔世追兇》，飾演心理學專家嘅石修追捕駱應鈞期間，被對方手下用槍威嚇，生命受威脅嘅一刻，石修使出催眠大法：「你流緊血，你睇地上，一滴、兩滴、三滴」，用10秒嘅時間就成功催眠咗對方，得以脫險。橋唔怕舊，就緊要受！2011年台慶劇《荃加福祿壽探案》，石修用番同一個催眠法搞掂咗戴耀明，自抽咁高招，令觀眾笑到反肚。
6）關禮傑彈跳力驚人
喺2014年《叛逃》飾演警務人員嘅關禮傑為捉拿恐怖分子，向下屬示範點樣由大廈天台跳到對面嘅大廈，飛簷走壁嘅彈跳力十分驚人，劇集播出後，呢一幕令關禮傑成為咗萬能Key，被網民由大廈Key到佢出太空再返番地球。而講到彈跳力，一定要講埋《學警出更》嘅陶大宇，為躲避槍擊嘅佢，亦都跳過咗對面大廈，如果佢兩個去參加跳遠比賽，肯定有得鬥。
7）《大冬瓜》滑稽程度出晒事
2009年播出嘅《大冬瓜》靈感嚟自民間故事《十兄弟》，誇張嘅表達方式令人覺得真係 「好」創新。似乎仲想向《寵物小精靈》致敬，劇中有晒圖鑑、法寶，大冬瓜當精靈球，再加上滑稽嘅劇情，被網民指就算有智叔精湛嘅演技幫補，都救唔到收視。
8）古裝《強劍》學龜波氣功
2007年《強劍》本身賣嘅就係古裝特技，又有黃宗澤和鄭嘉穎兩大小生做主角，本來套劇好好地地，點知臨尾就疑抄《唐伯虎點秋香》，仲無啦啦學識咗「龜波氣功」，叫追咗10幾集嘅劇迷情何以堪。
9）《無雙譜》CG好「復古」
2015年《無雙譜》係一套古裝神話劇，翻拍無綫1981年同名自家作，黎耀祥、黃宗澤、郭羨妮等人主演，演員需一人分飾兩角。而觀眾記得嘅係扮鯉魚精嘅岑麗香，事關佢喺水中嘅電腦特技場面，網民話一路睇一路好有親切感，似足細個嗰陣嘅兒童節目式特技效果咁粗糙。其實另一套劇《張保仔》斥資千萬嘅CG都好「出事」，被指係小學雞之作。
10）鄭少秋神級接波術
角色嘅必殺技又點止得石修有，秋官喺2009年《桌球天王》嘅球技，一樣咁神乎其技。當中不得不提劇中嘅屠龍Cue同倚天杆Cue，有火焰有龍捲風襯住「出場」，視覺效果一流。秋官同徒弟鄧健泓嗰場終極大戰，仲幾難落袋嘅波都難唔到佢。同郭政鴻對戰嗰集，秋官甚至將個波玩到出神入化，職業球手傅家俊落到場都未必夠打。
11)《掌上明珠》譚真一去廁所
還是小朋友時期的譚真一，在劇中打算自己去廁所，去到之後其尿兜的高度比人更高。照理來說譚真一應該無法順利排出尿液，不料譚真一繼續去，或者在轉場景之時他一下子跳起再小便吧。
12)《潮拜武當》炸蕃薯
《潮拜武當》中有一幕郭政鴻用微波爐叮蕃薯的場景，其蕃薯突然爆炸，由微波爐衝出嚟，而在其面前靜靜等待的郭政鴻就被蕃薯炸開。成個場面睇落去十分好笑，特效其實做得都相當不錯。
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