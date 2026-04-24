TVB最新週年報告5大曝光！陳煒踢走胡定欣登C位 1視帝竟然無影
TVB藝人排名大執位 陳煒首登C位取代胡定欣
今年TVB財報藝人名單最震撼嘅變動，莫過於第一頁嘅C位人選！以往嘅「一哥一姐」格局被徹底打破，新任C位由52歲的陳煒強勢奪得，兩旁則有譚俊彥同袁偉豪護法，地位超然。相比起兩年前（2024年）由黃宗澤穩坐C位，旁邊有兩大視后胡定欣、林夏薇傍實嘅陣容，今年可謂大換血。隨著胡定欣、郭晉安等視帝后級人馬相繼離巢，唔少網民都感嘆星光略為黯淡，但同時亦意味著新一輪權力遊戲正式開始。
郭柏妍曾展望葉蒨文獲力捧 上位名單暗藏玄機
有舊人離去，自然有新人上位。今年嘅名單明顯劃分出兩個梯隊，頭四行係陳豪、馬國明、陳展鵬、陳瀅等重量級藝員，而最令人驚喜嘅係連吳偉豪都成功躋身前列。至於下半部分就被視為「準上位區」，郭柏妍、丁子朗、馬貫東等都榜上有名，而曾展望（GM）同葉蒨文（Sophie）更被平排擺放，力捧之心路人皆見。
馬國明湯洛雯慘遭拆散 蕭正楠黃翠如卻獲同框
除咗事業排位，藝人嘅感情生活亦成為焦點。有眼利網民就發現一個極為有趣嘅現象，就係蕭正楠同黃翠如呢對夫婦識得被擺埋一齊，但新鮮滾熱辣嘅新婚夫婦馬國明同湯洛雯（靚湯），喺名單上竟然要被分開擺放！
人氣王張與辰地位超然 獨佔巨型大頭照霸氣盡現
喺一片排位爭奪戰中，有一個人嘅地位卻係無可撼動，佢就係「人氣王」張與辰（Archy）！無論係放喺邊一頁、邊一個位置，佢都係焦點所在，獨佔巨型大頭照，霸氣盡現。有粉絲指出，張與辰手握多個國際品牌廣告代言，更係唯一獲邀登上國家官媒微博獲獎嘅藝人，風頭一時無兩。
兩年前邵氏名單大洗牌 黃宗澤胡定欣郭晉安齊消失
回顧2024年邵氏兄弟公布嘅財報名單，當時由黃宗澤、胡定欣、陳山聰、林夏薇及蔡潔五大巨頭領軍，旗下管理多達66位藝人，星光熠熠。然而時隔兩年，呢份名單上嘅核心人物，包括「一哥」黃宗澤、視后胡定欣、視帝郭晉安等，都已經喺今年嘅重點名單中「被消失」，反映出大台內部嘅巨大變遷。呢次驚人嘅洗牌，證明咗喺娛樂圈，冇永遠嘅主角，只有不斷更替嘅權力核心。
網民熱議TVB權力遊戲 藝人排位定生死
呢份新鮮出爐嘅藝人名單，旋即喺網上引發熱烈討論。唔少網民都化身分析師，拆解當中嘅權力密碼，有留言直指：「其實明眼一睇就知第1-2頁頭四行橫先至係TVB重視的重量級藝員」，精準分析出大台嘅佈局。對於馬明同靚湯被分開，網民亦紛紛提出疑問：「做咩蕭正楠&黃翠如就識得擺埋一齊，馬明&靚湯就要分開擺呢？🤔🤣🤣」