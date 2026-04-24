TVB最新週年報告5大曝光！陳煒踢走胡定欣登C位 1視帝竟然無影

TVB一年一度嘅財報藝人名單，向來被視為「職場升職考核表」，邊個受寵、邊個被邊緣化，排位一目了然！今年2026年嘅權力版圖再度大洗牌，不但C位大執位，連明星夫妻檔嘅排位都暗藏玄機，有新婚夫婦慘被「拆散」，更有昔日視帝后消失於名單之上，殘酷真相曝光，即刻引起網民瘋狂討論！