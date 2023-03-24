TVB裁員｜宣布裁減 5% 員工 目標節省 2.6 億、引入慳成本措施
許濤：未達預期收視節目將被終止
根據TVB 2022年中期業績報告，公司有 3,907 名全職僱員，並不包括董事局成員，5%就大約等於190人，今次部分職位將被終止且不予重置，許濤在信件中提到，「為確保公司能順應市場變化，我們決定進行成本優化管理，目的為保障公司的業務穩定性及可持續發展。」在「規範成本管理」方面，TVB 將「大幅調整節目製作預算以提高成本效益」，表示會轉型舊有的節目製作模式，「未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止」，亦會降低對外判工作的依賴。
余詠珊曾發金句：最理想係每年cut 5%人
余詠珊當日再次回歸無綫，接掌綜藝科總監後，曾連番裁員，接受本刊專訪時，她直言：「一間公司最理想嘅狀態，係每年cut5%人，然後請番5%新人，喺我心目中唔係裁員，而係更新，我哋係一個電視台，唔係一份政府工，唔係一班人好開心然後做到退休，你喺一間老咗嘅公司，最終咪一齊退休，成間公司冇晒囉﹗」
獨家訪問：無綫高層余詠珊：炒人有理
余詠珊入主無綫後推多項充滿爭議的措施，當年她接受專訪時大爆金句。
TVB 2018年曾大力削減開支 戲劇科裁員、港姐外景拍攝大縮水！
對上一次大規模裁員，係2018年，TVB先後散解體育組和裁減配音組人手，同時亦不斷有藝人相繼離巢，可謂一浪接一浪。當時網上直播平台Big Big Channel蝕大本，間接令到2018年香港小姐競選宣傳上都有所調整。
TVB大力削減開支 戲劇科裁員
2018年中，無綫先後散解體育組和裁減配音組人手，期後再有內部消息指公司已經決定拍攝完劉家豪監製、視帝王浩信、視后唐詩詠主演的《解決師》後，正式結束16廠的運作，同時裁減20至30位與16廠相關的員工。
為了開源節流，清空場地變成「吉廠」後，無綫便向其他製作單位租出錄影廠，而其他有關器材、佈景則另外收費。
有指無綫停用16廠的原因是想將發展重心轉到拍攝合拍劇集，因而縮減其他作用不大的單位，實行慳得就慳！
另外，消息指無綫將會裁減道具及設計方面的相關人手，相信屆時大約會有100個員工會收到「大信封」。
TVB縮水拍港姐外景
除了有消息指無綫將會摺廠兼裁員外，2018年香港小姐20位佳麗的外景拍攝亦大縮水！皆因日前候選港姐首次拍攝外景，但選址則於香港西貢的三育書院拍攝，明顯比往年慳皮！
雖然愈飛就愈近香港，但至少一班佳麗都可以一嚐出trip滋味，可惜今屆候選港姐似乎出trip機會甚微，有指事源2017至2018年初TVB網上直播平台Big Big Channel蝕大本，令香港小姐競選宣傳上有所調整！
自1987年首次正式取消外景拍攝
不過，過去亦曾有一次沒出境拍外景，就是1998年，因當年赤鱲角機場開幕，港姐在營運前的機場為外景拍攝場地，而且就連當晚的港姐競選亦在機場舉行，可謂意義特殊。
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