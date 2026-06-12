TVB突宣布改名兼設前海總部！許濤豪言：已是大灣區媒體？
TVB深圳舉行發布會 許濤宣布紮根前海新佈局
TVB於6月12日在深圳舉行「灣區融合 · IP 擴陣發布會」，正式宣布在前海成立「TVB前海總部」，象徵集團全面深化大灣區戰略。行政主席許濤在會上表示，TVB的轉型發展之路是灣區融合的縮影，廣東觀眾已成為驅動集團增長的核心引擎。他強調：「今天的TVB，已經是一家立足香港的大灣區媒體，前海總部將成為TVB深入灣區發展的重要支點。」此舉標誌著TVB將大灣區視為影視創作的「新主場」，期望與各界在內容共創、IP延展等領域攜手合作，創造更多成果。
律政司長林定國撐場 強調知識產權法律保護
香港特別行政區政府律政司司長林定國亦親自到場支持，並發表主題講話。他指出，今次活動見證了香港知名企業如何把握國家發展機遇，發揮「引進來、走出去」的獨特價值。林定國特別強調知識產權的重要性，他表示：「知識產權是文化創作的保護傘，亦是鼓勵創意、創新、科技發展的基石。」他認為，無論是影視作品的版權還是科技專利，都需要強而有力的法律保護，才能守護創作者的心血結晶，而香港完善的法治環境正能在此發揮重要作用，配合國家所需。
蕭世和解構轉型藍圖 TVB改名「無綫集團」
TVB總經理（商務營運）蕭世和在會上公布了集團的重大轉型計劃，他透露公司股東周年大會已通過將公司改名為「無綫集團有限公司」，以反映其全面轉型為跨媒體影視娛樂集團的決心。蕭世和強調，TVB在香港擁有強大的媒體影響力，黃金時段收視高達20點，相當於每5個香港人就有1個在收看。他表示，憑藉免費電視、myTV SUPER及社交媒體等組成的全覆蓋媒體矩陣，TVB能為內地企業「出海」提供重大的助力，展現了集團未來的商業潛力。
網民熱議TVB北上發展 意見兩極化
消息一出，網民反應熱烈，但意見呈現兩極。有網民表示支持：「TVB終於識諗，大灣區市場咁大，唔通仲守住香港咩？」、「有新資金新市場，希望啲劇集質素會提高返！」、「支持！香港文化要走出去，呢個係好事。」不過，亦有網民表示擔憂：「改名又搬總部，係咪想放棄香港市場？」、「『無綫集團』個名好陌生，都係叫開TVB。」、「希望唔好為咗迎合內地，冇晒港味。」