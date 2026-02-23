TVB小編手誤郭羨妮變郭羨慕妮 網民創意爆發引改名潮
廣告
TVB官方YouTube頻道昨日上載《一周星星》精華片段時，竟然將郭羨妮的名字錯打成「郭羨慕妮」，這個意外的「fat finger」錯誤瞬間在網上引爆熱話。網民見狀紛紛發揮創意，將錯就錯地改造其他藝人名字，掀起一場爆笑改名潮，連串搞笑創作令人捧腹大笑。
TVB小編手誤郭羨妮變身郭羨慕妮
事緣《夜王》票房勇破3,000萬大關後，TVB節目《一周星星》邀請黃子華、鄭秀文、王丹妮及廖子妤四位主角上節目分享拍攝趣事。節目更找來佘詩曼、郭羨妮、林盛斌、車婉婉和羅金榮等圈中好友拍片，隔空連環發炮問尖銳問題，火花四濺效果精彩。然而當TVB將精華片段上載至YouTube時，卻在標題中將「郭羨妮」誤打成「郭羨慕妮」，這個小錯誤立即被眼尖網民發現並截圖分享。
網民創意爆發改造藝人名字成笑料
這個意外錯誤反而為網民提供了絕佳的娛樂素材，討論區內立即湧現大量創意留言。網民紛紛發揮想像力，將其他藝人名字按照同樣邏輯進行改造，創作出「丹麥浚龍」、「陳年奕迅」、「多謝天華」、「皇家馬德鐘」、「午夜王家晴」、「林盛世斌」等搞笑版本。
改名遊戲持續發酵更多藝人中招
網民的創意並未就此停止，有人更進一步提出疑問，按照這個邏輯，林峯是否應該叫「林山峯」，滕麗名應該叫「滕條麗名」，而佘詩曼則應該叫「佘詩詞曼」。這些建議立即獲得其他網民響應，紛紛表示「太有創意」、「笑死我了」。有網民更開始為其他藝人度身訂造新名字，將這個改名遊戲推向高潮，展現出香港網民獨有的幽默感和創造力。
網民熱烈回應稱讚創意無限
面對這場意外引發的改名熱潮，網民反應相當熱烈，留言區內充滿歡聲笑語。有網民留言「呢個fat finger真係意外收穫」、「TVB小編無心插柳柳成蔭」、「網民創意真係無得頂」。更有人建議TVB乾脆將錯就錯，直接採用「郭羨慕妮」這個名字作為節目賣點。
圖片來源：YouTube@TVBUSA資料或影片來源：原文刊於新假期