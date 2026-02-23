TVB小編手誤郭羨妮變郭羨慕妮 網民創意爆發引改名潮

TVB官方YouTube頻道昨日上載《一周星星》精華片段時，竟然將郭羨妮的名字錯打成「郭羨慕妮」，這個意外的「fat finger」錯誤瞬間在網上引爆熱話。網民見狀紛紛發揮創意，將錯就錯地改造其他藝人名字，掀起一場爆笑改名潮，連串搞笑創作令人捧腹大笑。