TVB玩嘢又轉陣 龔嘉欣視后夢終極粉碎 《輕.功》搶閘頂上 機會留畀朱晨麗

無綫彈出彈入已經唔係新鮮事，由龔嘉欣主演的《新四十二章》話唔播又播，正當龔嘉欣以為視后夢返來時，無綫又傳出終極變陣，將改為由黎耀祥、朱晨麗及龔慈恩主演的《輕.功》頂上，龔嘉欣又空歡喜一場，而視后入場卷就會留畀朱晨麗。