TVB玩嘢又轉陣 龔嘉欣視后夢終極粉碎 《輕.功》搶閘頂上 機會留畀朱晨麗
無綫玩嘢再挫龔嘉欣銳氣
無綫今年55周年台慶，推出4大台慶劇原定包括《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》以及《新四十二章》，早前卻宣布臨時變陣，改由黃宗澤、蔡思貝主演的《法證先鋒V》，頂替由陳豪及龔嘉欣主演的《新四十二章》，不過隨即有指《新四十二章》只是延期到12月5日壓軸播出，能趕在頒獎禮前播完，女主角龔嘉欣仍有一線機會爭視后，惟最新消息指無綫將再度變陣，《新四十二章》再度被抽起，改播由黎耀祥、朱晨麗及龔慈恩主演的《輕.功》。
龔嘉欣氣頂出走香港
主演的劇集被兩度被抽起，以為可憑《新四十二章》一圓視后的龔嘉欣極度失望，本來係威係勢變得非常氣頂，未知是否這個原因，龔嘉欣日前已出走香港到日本旅行散心，連一年一之的無綫《周年慶節目巡禮2023》都缺席，更在活動同日夜晚在其社交平台上載在日本大嘆「Sukiyaki」和牛美食照，分明「無聲抗議」。
還看朱晨麗能否突圍而出
《輕.功》若然頂替《新四十二章》播出，換言之女主角之一的朱晨麗亦有機會角逐視后一獎，不過劇集未做宣傳亦未有Noise，就連官方劇照都未見街，只知朱晨麗在劇中表現如何真係要拭目以待。
蔡思貝C位大熱
日前舉行的無綫《周年慶節目巡禮2023》，在大合照上見到排正「C位」頭排中央位置有陳豪、林夏薇、譚俊彥、蔡思貝、馬國明和胡定欣。當日蔡思貝一身紅色低胸貼身裙極度搶眼，同時亦可為新劇《法證先鋒V》做勢。單睇排位加氣勢，蔡思貝比身穿古裝造型的陳瀅更為吸睛，加上今次少了龔嘉欣呢位強敵，變相是姊妹二人正面交鋒。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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