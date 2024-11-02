TVB2025年劇集大爆發：林保怡吳啟華宣萱重返螢幕六大劇集引領潮流
廣告
TVB於昨晚（11月1日）的年度盛事中，公布了2025年的重點劇集及綜藝節目製作計劃。在這次的節目巡禮中，TVB展示了六部劇集及三套綜藝節目的宣傳片，為觀眾帶來了一系列令人期待的影視作品。
2025年六大劇集焦點
已確定將於2025年播出的六部劇集包括：由郭晉安及龔慈恩主演的《金式森林》；黎耀祥、龔嘉欣主演的《香港探祕地圖》；吳啟華、陳煒主演的《非份之罪》；陳曉華、馬貫東主演的《死有對證》；林保怡、陳法蓉主演的《刑偵12》；宣萱、陳展鵬主演的《巨塔之後》。「《刑偵12》、《非份之罪》及《巨塔之後》分別邀來久未參與TVB劇集拍攝的林保怡、吳啟華及宣萱助陣。」
《刑偵12》主題詭異引人入勝
《刑偵12》的主題圍繞著一個信奉「新七宗罪」的殺手集團，他們對死者進行「儀式性行刑」。該劇的主要角色張振朗將面對重大的演技挑戰，因為他的角色患有「解離症」。「至於以集團爭鬥為主題的《巨塔之後》，其中一幕飛機失事、巨型吊臂崩塌的場口便極具震撼感。」
《非份之罪》探討人性黑暗面
《非份之罪》則是一部探討人性黑暗面的劇集，包含了「少女墮樓」、「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」等單元個案。「吳啟華主演《非份之罪》。」
期待《新聞女王2》
除了上述六部劇集外，TVB還有其他幾部劇集未安排播放宣傳片，包括《新聞女王2》、《臥底嬌娃》等。《新聞女王2》的主演陣容已確定，包括佘詩曼、黃宗澤等，故事將圍繞文慧心離開SNK後的新聞報導競爭。「Man姐繼續保持新聞女王地位。黃宗澤加盟《新聞女王2》。」
圖片來源：TVB