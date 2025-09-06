TVB首奪年度媒體大獎｜C君憑《Grand住去大阪》爆金句 何沛珈竟公開為東張女神謀福利？
昨晚橫掃11獎 TVB首奪年度媒體大獎
在昨晚（5日）舉行的權威市場營銷界盛事「2025 香港卓越傳媒大獎」頒獎典禮上，TVB成為全場大贏家，不單止與滙豐銀行及渣打銀行兩大合作客戶，憑藉多個創意企劃橫掃4金5銀2銅合共11個獎項，更歷史性首度勇奪全晚最高榮譽的「年度最佳媒體大獎」，成績斐然。為隆重其事，TVB派出多位藝人代表出席，包括高海寧、C君、陸浩明，以及「東張女神」梁敏巧、何沛珈及廖倬竩，眾人盛裝打扮現身，見證公司創下歷史一刻，臉上難掩興奮之情，現場星光熠熠。
C君興奮爆爛Gag：下次拍Grand住去攞獎
憑旅遊節目《Grand 住去大阪》一口氣勇奪四個獎項的C君，在台上台下都難掩興奮，他表示這次獲獎別具意義，因為節目成功結合娛樂與實用性，不少朋友看完都向他索取行程參考。對於節目大獲成功，他風趣地發表得獎感受：「好勁啊真係，一個節目攞 4 個獎。今次節目唔單止有娛樂性，最重要係實用，好多朋友睇完都問我拎行程跟住玩，最享受呢種攞獎，不如下次拍 Grand 住去攞獎！」一番幽默爛Gag即時引來全場大笑，盡顯其轉數快的一面，亦為緊張的頒獎禮帶來輕鬆氣氛。
高海寧首戰廣告界頒獎禮 何沛珈公開謀福利
同場的高海寧雖然未有節目獲獎，但亦為公司的驕人成績感到非常高興。她表示這是自己第一次出席廣告界的頒獎禮，感覺非常新鮮，更形容現場氣氛極佳：「第一次出席廣告界頒獎禮，可以不停上台拎獎，好似開 Party 咁。」而同行的「東張女神」何沛珈則非常醒目，把握機會在媒體面前為一眾好姊妹爭取工作機會，她笑言參加頒獎禮啟發了她，並公開向各大廣告客戶招手：「今日嚟到廣告界頒獎禮，令我想拍多啲廣告，希望客戶多啲搵東張女神啦。」盡顯其為團隊著想的義氣。
《新聞女王》效應勁爆 佘詩曼助攻狂掃獎
今次TVB獲獎的企劃中，與滙豐銀行合作的項目成為大贏家，囊括7個獎項。當中最矚目的，莫過於借助去年熱播劇《新聞女王》的強大聲勢，將佘詩曼飾演的「Man姐」形象，成功轉化為「理財女王」，精準吸納內地及本地的富裕客戶，創意備受肯定。此外，TVB為滙豐160周年紀念製作的特輯，以及PayMe在農曆新年期間的直播節目合作，亦分別獲獎。而渣打銀行與《Grand 住去台北》系列合作的《Grand 住去大阪》，同樣斬獲兩金兩銅，成功透過節目帶動銀行業務增長，可見TVB的「劇集+節目」聯乘宣傳策略非常成功。