TVB搞大茶飯｜突宣布成立AI部門「FF工作室」 專攻兩大範疇力捧AI藝人？
TVB官宣成立FF工作室 揭開兩大核心業務
TVB今日正式官宣成立全新AI部門「FF工作室」，並清晰列明其兩大核心業務：第一是「A.I. 微短劇開發與製作」，旨在利用AI技術開創全新的內容形式；第二則是「A.I. 藝人發展與營運」，似乎有意開拓虛擬偶像或AI演員市場。其首個項目，正是即將播出的A.I.癲喪微短動畫《AI930︰社畜求生 101》。此舉標誌著TVB銳意將AI技術全面融入內容創作，開拓全新的節目形式及商業模式，為觀眾帶來不一樣的娛樂體驗，絕對是電視界一大突破。
FF工作室解構命名深意 「將返工噩夢變動畫」
對於這個全新部門的命名，「FF工作室」亦有官方解說。原來「FF」背後有兩個意思，分別是「Fantasy（發夢）」及「First Frame（象徵著所有AI的故事都從『第一個畫面』開始原生構建）」。官方更生動地解釋，如果將這個概念套用在首部作品《AI930》上，意思即是「用AI技術，將你每日返工發嘅噩夢，變成第一格就追到癡線嘅動畫！」這個充滿玩味的解釋，不但突顯了工作室的創新精神，亦為其未來作品定下了瘋狂又貼近生活的基調，令人好奇他們接下來會如何「發夢」。
AI藝人或成未來趨勢 真人演員地位受挑戰
「FF工作室」的成立，特別是其「A.I.藝人發展與營運」的業務方向，無疑為娛樂圈投下一枚震撼彈。這項業務意味著TVB未來可能推出自家研發的AI虛擬藝人，他們可以擔任劇集主角、主持節目，甚至推出唱片，與真人演員及歌手一較高下。參考日本及內地市場，虛擬偶像已擁有龐大的粉絲群及商業價值，TVB此舉明顯是想搶佔先機。這不僅是技術上的挑戰，更可能顛覆現有的藝人制度與粉絲經濟，真人演員的飯碗隨時受到威脅。
網民熱議TVB新動向 意見兩極「期待定驚嚇」
TVB成立AI部門的消息一出，網民反應兩極。有網民對TVB的創新表示期待：「TVB終於肯追上潮流，有新嘢睇好過無！」、「AI藝人？係咪好似日本嗰啲VTuber咁？想睇下搞成點。」、「如果AI可以24小時拍劇，咁啲劇集質素會唔會好啲？」但亦有大批網民表示擔心和質疑：「驚！遲啲係咪連演員都無得做？」、「AI做戲邊有感情㗎，都係睇返真人好啲。」、「聽落好似好勁，但會唔會又係雷聲大雨點小？」TVB此番大膽嘗試，究竟是開創電視界新紀元，還是僅僅一場科技噱頭，市場及觀眾的反應將會是最終的答案。