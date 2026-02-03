TVB搞大茶飯｜突宣布成立AI部門「FF工作室」 專攻兩大範疇力捧AI藝人？

TVB今日（3日）震撼宣布成立全新AI部門「FF工作室」，正式進軍A.I.微短劇開發與A.I.藝人發展兩大領域，似乎要為傳統電視行業帶來革命性衝擊！其頭炮作品正是由周嘉洛聲演的《AI930︰社畜求生 101》，而工作室的名字「FF」亦別具深意。究竟這個神秘的「FF工作室」是甚麼來頭？TVB此舉是否意味著未來將有AI藝人與真人演員爭飯碗？