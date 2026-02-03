TVBI迎馬賀歲見面會｜TVB大馬8鮮肉晒冷！合體跳唱賀歲歌 巡迴吸粉逼爆商場
廣告
TVB Malaysia力捧8位本地小鮮肉，近日攜全新賀歲歌《呢個新年好緊要！》馬不停蹄巡迴宣傳！他們在見面會上除了大合唱，更與粉絲大玩遊戲，氣氛高漲。8位成員更各自施展渾身解數，究竟誰的表演最吸睛？
TVB大馬8子巡迴谷人氣 賀歲歌呢個新年好緊要掀熱潮
TVB Malaysia旗下八位藝人Rax王鄭浚仁、Xair彭詡越、Andy劉傳民、Alan蕭偉倫、Ezen陳奕伸、Zev梁宸語、Vincent陳泓升及Tyrell劉泰麟，近日為《TVBI 迎馬賀歲見面會》展開連串宣傳活動。他們馬不停蹄地現身Sunway Velocity Mall、Pavilion Bukit Jalil和Sungei Wang Plaza等多個大型商場，與粉絲見面。活動上，八子合體演繹原創賀歲曲《呢個新年好緊要！》，輕快洗腦的旋律加上充滿活力的演出，成功為晚宴及見面會掀開喜慶序幕。他們更與現場觀眾大玩時下流行的「動物挑戰」遊戲，互動熱烈，氣氛歡騰。
蕭偉倫劉傳民合唱Monica Xair彭詡越勁歌熱舞
見面會上，8位藝人輪番登場，各自施展才華。打頭陣的有Alan蕭偉倫與Andy劉傳民，兩人驚喜合唱張國榮的經典金曲《Monica》，懷舊曲風加上他們的全新演繹，成功炒熱現場氣氛。隨後，由Xair彭詡越、Ezen陳奕伸及Tyrell劉泰麟三位成員帶來活力十足的新年串燒勁歌熱舞，他們整齊劃一的舞步和充滿感染力的笑容，展現了新一代藝人的青春與活力，讓觀眾看得目不轉睛。
梁宸語陳泓升獻唱單曲 王鄭浚仁首唱新版同花順
除了合體表演，成員們的個人演出亦同樣精彩。Zev梁宸語與Vincent陳泓升分別演唱了各自的個人單曲《Lilian》及《最成熟的決定》，大展唱功，深情的演繹讓現場觀眾聽得如癡如醉。而Rax王鄭浚仁則為粉絲帶來了最大驚喜，他搶先獻唱了即將發行、重新演繹的作品《同花順》，讓現場觀眾成為全球第一批聽到新版本的幸運兒，可謂誠意十足，也讓粉絲們對他的新作品充滿期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期