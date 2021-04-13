兩台大戰｜TVB力捧小生花旦迎戰ViuTV 打造「千禧五虎」

想當年TVB的小生花旦人才眾出，隨著觀眾對ViuTV的好評愈來愈多，《全民造星》打造的藝人亦開始捧大旗，TVB亦不可坐以待斃。尤其Mirror人氣爆燈，有指TVB將打造「千禧五虎」應對，成員包括羅天宇、余德丞、朱敏瀚、周嘉洛及丁子朗。

原文：more-C Lam｜圖片來源：Instagram｜編輯：東方新地