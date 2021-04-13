兩台大戰｜TVB力捧小生花旦迎戰ViuTV 打造「千禧五虎」
原文：more-C Lam｜圖片來源：Instagram｜編輯：東方新地
TVB 打造「千禧五虎」 迎戰 ViuTV 男團 Mirror
TVB 近月推出極多新節目，以應該ViuTV的原創節目。要打造成功的新綜藝及新戲劇，難免需要有觀眾緣佳的小生花旦撐場。有指為應對 ViuTV 王牌男圑 Mirror，TVB 將打造全新「千禧五虎」，成員包括羅天宇、余德丞、朱敏瀚、周嘉洛及丁子朗。
1. 33歲羅天宇 獲封「幸福賓周」
參選《香港先生》入行，憑《愛·回家》 馬子仁一角為觀眾所熟悉，家有富媽唔憂米，事業成就未算標青，但溝女成就卻令網民佩服。人稱「幸福賓周」，彪炳往績包括華姐苟芸慧及港姐湯洛雯，最新獵物是長腿女郎戴祖儀。去年擔正做《香港愛情故事》的男主角，新劇《十月初五的月光》再次擔大旗，未係男主角但戲份不少，人氣急升。
2. 31歲余德丞 大難不死必有後福
余德丞曾被譽為TVB新一代男神，擅長多項運動被封「運動男神」。最為人熟知的相信為2018年踢波時因心律不正突然暈倒急送院，一度情況危殆要在深切治療部留醫一事。雖然最後大步檻過，不過今年2月余德丞為足球節目當主持，出鏡時面色超差，大大對眼袋現晒形，再次嚇壞不少觀眾！但依然成功被力捧，新劇《青春不要臉》成功升格做男一，前途無限，絕對是「大難不死必有後福」！
3. 28歲朱敏瀚 飛躍進步男藝員
朱敏瀚在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪得「飛躍進步男藝員」，入行十一年後第一個大型獎項。眼大輪廓深的朱敏瀚，是中英混血兒，5歲時更曾勇奪「最英俊王子大獎」。去年在《反黑路人甲》爆肌演打手令他人氣急升，又有台籍女友余思霆，事業愛情兩得意！
4. 25歲周嘉洛 《愛回家》安仔成功入屋
周嘉洛近年獲無綫力捧，在處境劇集《愛回家之開心速遞》飾演金城安「安仔」一角，形象超入屋。他更於《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最佳男配角」一獎，成為此獎項歷年最年輕的得獎者。周嘉洛獲萬千寵愛，《愛回家》劇中戲份不斷被加重，日日拍到無停手，曝光率長期高企，成為當旺小生。他更獲王祖藍點名頂替自己做新古裝劇男主角，成功上位躍升做男主角。
5. 23歲丁子朗 嫩口爆肌小鮮肉
丁子朗參選《香港先生》後入行，為實現做藝人理想，放棄加國讀大學機會，隻身來港發展。入行後機會超多，劇集一套接一套，即將於新劇《青春不要臉》做第二男主角。丁子朗生活慳家，租住西貢村屋，座駕亦是殘爆錢七，更怕使錢唔敢媾女，生活相當之Dry，幸好辛苦三年有回報。年僅23歲，相信未來有大把機會，上位好輕鬆。
盤點TVB力捧6大花旦
花旦方面，想當年 TVB 的花旦人才眾出，楊怡、胡杏兒、鍾嘉欣等等都相繼離巢，後來力捧的李施嬅亦已離開大台，把事業重心放在外國，於13年曾到新加坡拍電視劇，17年Selena更獲封雙料影后，讓她的演技得到國際的肯定。大台早已預備，捧紅一批新花旦，以下6個絕對係力捧中，套套做女主角！
1. 黃翠如
黃翠如在最初的Now同有線的娛樂主持，又做過旅遊節目。在2012年的時候就被TVB非戲劇製作部總監余詠珊邀請加入，不久後就頻頻在劇集中見到她的面孔。翠如BB由拍攝《心路GPS》、《師父·明白了》、《愛我請留言》、《師奶MADAM》、《我瞞結婚了》等劇集慢慢獲得觀眾的喜愛。雖然她的演技一直被網友取笑，但是她爽朗率直的性格卻讓她成為TVB的一股清泉，獲得很多觀眾、網友的喜愛。
黃翠如和蕭正楠這一對甜蜜夫妻更是娛樂圈的一段佳話，兩人經常在公開場合曬恩愛，最驚人的肯定是在《萬千星輝頒獎典禮2018》的「世紀一吻」，真的是讓人羨慕不已！
短短6年翠如BB就拍攝了10多套劇集，不少更是做女主角，可以大台對她的重視程度。她更曾經憑《幕後玩家》顧成雙一角獲提名最喜愛TVB電視角色及最喜愛TVB女主角，之後又在使徒行者2》飾演臥底鄭淑梅再獲提名，雖然最後還是和獎項無緣，但是在去年底殺青的《過街英雄》和最近才殺青的《致所有愛過的人》都擔任女主角，不知道這兩套戲她又會不會帶給大家驚喜呢？！
2. 黃智雯
出道14年的黃智雯（Mandy）為無綫演出30多齣劇集，從配角一路走到主角，她的演技靠自己努力一步步地被觀眾認同。之前在《三個女人一個因》演繹多重人格病患者，一人分飾三角的表現出色；之後又在《降魔的》分飾莊芷若正邪兩角，成功以這兩部劇集提名視后和「最受歡迎電視女角色」，雖然最後輸給了李佳芯，但她也獲得了馬來西亞及新加坡最喜愛TVB女主角，成為星馬雙料視后！除了演戲之外，Mandy的舞技也非常厲害，真是多才多藝的才女！很多觀眾都希望未來能看到更多她的演出，帶來更多高質的劇集。
另一套擔正的劇集《降魔的2》，莊芷若的角色發揮得勁好！
3. 李佳芯
李佳芯也是從有線綜藝娛樂節目主持過檔到TVB，一開始的演藝之路並不順暢。2012年初轉型的頭3年，Ali也只是做一些配角，一開始的戲路更是飾演一些狐媚、性感的女人，更有「邪花」之稱。之後TVB花旦相繼離開之後，她才有出頭天。但是Ali也拿出她的實力來證明，在《潮流教主》中脫穎而出飾演不擇手段的奸角角色，之後在《律政強人》、《與諜同謀》、《踩過界》、《跨世代》及《BB來了》大獲好評，成功登上一線花旦的地位。
在2016年Ali就獲得了「飛躍進步女藝員」的殊榮，短短2年內，她就憑著《BB來了》再奪下「最佳女主角」視后的榮譽！Ali在《BB來了》飾演新手媽媽獲得一班媽媽觀眾的讚賞，皆因她把從女強人變成新手媽媽的那種不安、擔心、害怕完美演繹出來，實力不容小看！
4. 蔡思貝
蔡思貝也是近來TVB的力捧小花之一，港姐出身的她出道2年就有機會獲得女一的演出機會，不過由於演技生硬一直不受觀眾討好，加上在《衝線》時被觀眾批評聲線刺耳，被賜名「高分貝」。不過蔡思貝沒有被這些負評受影響，她抓緊每一個機會，爭取不同類型的角色，在《踩過界》中不介意自毀形象，以哨牙造型演繹趙正妹（癲姐），讓觀眾眼前一亮，最後獲得「最受歡迎電視女角色」獎項。之後更憑《踩過界II》獲封視后，前途無限！
《踩過界》
在《大帥哥》和《鐵探》的演繹也讓觀眾另眼相看，在《大帥哥》中她的台詞功力有很大的進步，演技也有一定的提升，同時不少網民讚她愈大愈靚女！最近播出的新劇《鐵探》中飾演臥底招喜悅，她的小背心加超短熱褲嘅造型大獲觀眾好評，演技也被誇讚自然！
5.朱晨麗
朱晨麗在2011年參選港姐時被稱為是「翻版陳法拉」，之後當選後獲得了很多演出機會，包括《名媛望族》、《衝上雲霄II》、《EU超時任務》、《致命復活》及《超時空男臣》等，不過都是配角或者第二女主角，她的演技也是不太突出。但是朱晨麗對於每個角色都非常用心，在《棟仁的時光》中更下苦工苦練鋼管舞數月，在《超時空男臣》也以搞笑的演繹讓觀眾印象深刻，更獲得了「最佳女配角」，因此2018年開始她就開始擔正做女一，默默耕耘了7年終於熬出頭。之後在《特技人》及《兄弟》更落力演出，成功獲得觀眾的認同。
6.龔嘉欣
29歲的龔嘉欣（Katy）2008年加入無綫，雖然大都做配角，但亦有唔少發揮。加上近年戲路漸廣，16年就憑《幕後玩家》演失婚崩潰老婆成功奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」，亦逐漸成為不少電視監製常用演員，慢慢一劇接一處。