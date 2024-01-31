鄺潔楹

Twins演唱會︱鄺潔楹全晚唱唔停表情超有戲 郭嘉文疑分手聽到爆喊

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Keith

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組合Twins時隔9年再開演唱會，今次Twins大賣情懷，大唱多首集體回憶歌曲，吸引多位藝人到場睇騷。TVB小花鄺潔楹（Judy）和好友郭嘉文、林凱恩日前齊齊入場睇騷，不過鄺潔楹就疑似太興奮，唱足成晚，被網友笑指「好彩唔係坐你前面」！

鄺潔楹睇演唱會當唱K 全晚唱唔停

鄺潔楹日前與兩位好友郭嘉文和林凱恩一起入場睇Twins演唱會，事後更興奮在IG分享當晚片段。從片段中可見鄺潔楹一手拿著熒光棒，邊睇演唱會，邊若無旁人地放聲大唱《二人世界盃》、《眼紅紅》等多首歌曲。當唱到「然而我越說越激動…」時，鄺潔楹更唱到大走音，場面非常搞笑。

鄺潔楹 鄺潔楹拿著應援棒當麥克風，瘋狂大唱，仲唱到走音。
鄺潔楹拿著應援棒當麥克風，瘋狂大唱，仲唱到走音。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 唱到超誇張！
唱到超誇張！（圖片來源：[email protected]

網民狠批超自私：好彩唔係坐你前面

鄺潔楹分享短片之餘，又留言寫道：「話說尋晚離開Twins演唱會嘅時候，前排嘅觀眾同我講唱得好好聽，我心諗唔係個個都有跟住唱咩？點解會聽到我？睇番手機D片就明晒啦！P.s. 多謝Twins 陪我哋走過青春。」網民都紛紛留言狠批，指鄺潔楹太自私，完全唔理其他觀眾的感受：「好彩唔係坐你前面」、「唱乜嘢啊」、「你真是好激動」、「人哋客氣姐，唔通喺你面前話你嘈咩」、「冷靜啲啦！！！！」等。

鄺潔楹 相反平時喺節目大聲講大聲笑的麥美恩，反而冇鄺潔楹咁激動，同丁子朗一齊都係正正常常咁睇騷。
相反平時喺節目大聲講大聲笑的麥美恩，反而冇鄺潔楹咁激動，同丁子朗一齊都係正正常常咁睇騷。（圖片來源：IG@mayannem）

郭嘉文疑與李澤楷分手聽到爆喊

鄺潔楹的短片中亦能看到與其一齊入場睇騷的郭嘉文，在Twins唱到《相戀6年》的時候，竟然激動落淚。淚流滿臉的郭嘉文見到鄺潔楹拍片都表現得非常難為情，禁閉雙眼唔望鏡頭。網民都紛紛猜測郭嘉文是否因為早前同「小小超」李澤楷分手，而聽到爆喊。

鄺潔楹 閨蜜郭嘉文聽到喊都鄺潔楹仲掛住拍片。
閨蜜郭嘉文聽到喊都鄺潔楹仲掛住拍片。（圖片來源：[email protected]

重溫郭嘉文傳與李澤楷分手 po「迷路」文疑為復出鋪路

現年30歲的郭嘉文2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過去年7月有傳兩人已分手，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。

鄺潔楹 郭嘉文 千億女友 郭嘉文 李澤楷
戀情曝光後郭嘉文即在2017年與無綫解約，淡出幕前，去年忽然活躍社交網。（圖片來源：IG@karmen_kkm）
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李澤楷去年有傳已與郭嘉文結束戀情，及後與「大馬女神」林宣妤傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒照片庫）

郭嘉文去年6月就曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」到了7月她更連出數po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。

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郭嘉文曾被指為人低調純樸，故能成功俘虜李澤楷的心，同李澤楷確認戀情後，出身小康之家的郭嘉文更有傳拍拖第一年情人節已經收九龍塘逸瓏過億天池屋做禮物。（圖片來源：IG@karmen_kkm）

另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。

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郭嘉文以「好久不見」和大家打招呼。（圖片來源：IG@karmen_kkm）
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郭嘉文在IG中貼出自己的工作聯絡方法。（圖片來源：IG@karmen_kkm）
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去年郭嘉文似乎已開始做KOL，在社交網中出po宣傳產品， 更曾與好姊妹林凱恩孖住接拍婚紗攝影的工作。（圖片來源：IG@karmen_kkm）

郭嘉文前年曾po感性文 惹情海翻波猜測

其實早在前年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。

鄺潔楹 郭嘉文 千億女友 郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。
郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。（圖片來源：IG@karmen_kkm）
鄺潔楹 郭嘉文 千億女友 郭嘉文再加一段感性文，講到活著不應只執著長度，更著眼的是厚度，又話生命意義不在乎長短，以及別放棄、沒有不可能的字眼，似乎真係有少女心事。
郭嘉文一段感性文，似乎充滿心事，引起外界對她情海翻波的猜測。（圖片來源：IG@karmen_kkm）

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圖片來源：新傳媒照片庫、IG@karmen_kkm、[email protected]

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