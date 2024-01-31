Twins演唱會︱鄺潔楹全晚唱唔停表情超有戲 郭嘉文疑分手聽到爆喊

組合Twins時隔9年再開演唱會，今次Twins大賣情懷，大唱多首集體回憶歌曲，吸引多位藝人到場睇騷。TVB小花鄺潔楹（Judy）和好友郭嘉文、林凱恩日前齊齊入場睇騷，不過鄺潔楹就疑似太興奮，唱足成晚，被網友笑指「好彩唔係坐你前面」！