Twins演唱會︱鄺潔楹全晚唱唔停表情超有戲 郭嘉文疑分手聽到爆喊
鄺潔楹睇演唱會當唱K 全晚唱唔停
鄺潔楹日前與兩位好友郭嘉文和林凱恩一起入場睇Twins演唱會，事後更興奮在IG分享當晚片段。從片段中可見鄺潔楹一手拿著熒光棒，邊睇演唱會，邊若無旁人地放聲大唱《二人世界盃》、《眼紅紅》等多首歌曲。當唱到「然而我越說越激動…」時，鄺潔楹更唱到大走音，場面非常搞笑。
網民狠批超自私：好彩唔係坐你前面
鄺潔楹分享短片之餘，又留言寫道：「話說尋晚離開Twins演唱會嘅時候，前排嘅觀眾同我講唱得好好聽，我心諗唔係個個都有跟住唱咩？點解會聽到我？睇番手機D片就明晒啦！P.s. 多謝Twins 陪我哋走過青春。」網民都紛紛留言狠批，指鄺潔楹太自私，完全唔理其他觀眾的感受：「好彩唔係坐你前面」、「唱乜嘢啊」、「你真是好激動」、「人哋客氣姐，唔通喺你面前話你嘈咩」、「冷靜啲啦！！！！」等。
郭嘉文疑與李澤楷分手聽到爆喊
鄺潔楹的短片中亦能看到與其一齊入場睇騷的郭嘉文，在Twins唱到《相戀6年》的時候，竟然激動落淚。淚流滿臉的郭嘉文見到鄺潔楹拍片都表現得非常難為情，禁閉雙眼唔望鏡頭。網民都紛紛猜測郭嘉文是否因為早前同「小小超」李澤楷分手，而聽到爆喊。
重溫郭嘉文傳與李澤楷分手 po「迷路」文疑為復出鋪路
現年30歲的郭嘉文2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過去年7月有傳兩人已分手，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。
郭嘉文去年6月就曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」到了7月她更連出數po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。
另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。
郭嘉文前年曾po感性文 惹情海翻波猜測
其實早在前年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。
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