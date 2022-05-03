Tyson Yoshi 6,000萬家居曝光 女友Christy身穿內衣佔據主人套房
Tyson Yoshi 豪華家居任睇
Tyson Yoshi雖然屋企有米，但從來不愛炫富，早前無綫節目《家居．築則》其中一集到訪一個位於港島南區豪華屋苑「南區‧左岸」一個千呎單位，有眼利網民發現這個單位正是Tyson Yoshi屋企。在該豪宅設計師帶領下，Tyson Yoshi屋企被全方位介紹，而節目中提及的屋主背景資料也與Tyson Yoshi符合，設計師表示屋主兒子從事音樂創作。
Tyson Yoshi打卡打勻全屋
其實Tyson Yoshi曾在訪問中透露自己與家人同住，所以背景資料與他完全吻合，加上Tyson Yoshi經常在屋內打卡自拍，把大量特別的藝術品收藏和掛畫都攝入鏡，與節目中的家居佈置完全一模一樣，而節目中介紹大門口的玄關及屋主兒子房門口有一個Pop Art創作，對面有鏡可以在自拍時影到藝術品，Tyson Yoshi亦有這張自拍照！Tyson Yoshi其後亦大方承認節目中的家居是他的家，他指物業由家人持有，字裡行間更表示對家居曝光感到反感。
女友Christy內衣、睡衣Look洩同居生活
除了Tyson Yoshi，其拍拖四年女友Christy都在豪宅老是常出現，在她的社交網有不少在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽，更甚是在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣洩同居生活。
豪宅市值6,000萬
Tyson Yoshi家中的客廳外連露台的設計，可鳥瞰深灣及遊艇會海景，查看最近的成交紀錄，該單位最低的成交價已由4,000萬升至6,000萬。
Tyson Yoshi豪宅打卡位置多
Tyson Yoshi女友Christy高EQ回覆「靚版馬蹄露」
Tyson Yoshi女友Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已超過5.4萬。不過近日就有網民在連登討論區出Post指Christy外表麻麻，更形容她是「靚版馬蹄露」，引發到有人在Christy的IG留言表示認同！然而，Christy對此指控並不太過在意，更高EQ地親自回覆一句「多謝」，表現大方。
Tyson Yoshi發火護花
近日Tyson Yoshi有新歌推出，被網民質疑MV點撃率造假都未發火，但面對女友Christy慘被攻擊，Tyson Yoshi近日就在直播中連環爆粗：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰、之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」