Tyson Yoshi 6,000萬家居曝光 女友Christy身穿內衣佔據主人套房

Tyson Yoshi曾否認是富二代，向來不愛提及屋企背景，不過就被眼利網民發現早前無綫節目《家居．築則》中到訪的豪宅，正正就是Tyson Yoshi與家人同住市值6,000萬位於港島南區的住所，Tyson Yoshi與女友Christy不時在屋內打卡，Christy更曾在主人房內身穿內衣照對鏡自拍，儼如豪宅女主人。