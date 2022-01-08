Tyson Yoshi搵三上悠亞拍新歌MV 加蔥爭做男主角

獨立男歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近年彈起，日前他接受加蔥（林茂發）的《今日R.I.P》訪問，繼續表現真我，頻頻爆粗。Tyson Yoshi向來對日本的三上悠亞情非常迷戀，更自爆已著手搵三上悠亞拍MV，加蔥當然唔放過𢱑撈的機會，爭住做男主角，成個訪問都娛樂性豐富，非常搞笑！