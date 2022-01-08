Tyson Yoshi搵三上悠亞拍新歌MV 加蔥爭做男主角
獨立男歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近年彈起，日前他接受加蔥（林茂發）的《今日R.I.P》訪問，繼續表現真我，頻頻爆粗。Tyson Yoshi向來對日本的三上悠亞情非常迷戀，更自爆已著手搵三上悠亞拍MV，加蔥當然唔放過𢱑撈的機會，爭住做男主角，成個訪問都娛樂性豐富，非常搞笑！
撰文：東方新地 圖片：《今日R.I.P》影片截圖、[email protected] Yoshi、[email protected]三上悠亞
Tyson Yoshi有問必答
Tyson Yoshi雖然成為不少時下年青人的偶像，但他完全沒有偶像包袱，每次做訪問都好敢言，今次接受加蔥訪問亦唔例外，除了有問必答唔扭擰，仲十句有九句都爆粗，真性真盡現。
女友人畀靈感作歌
當加蔥講起Tyson Yoshi情有獨鍾的女神三上悠亞，Tyson Yoshi自爆：「其實我有一首歌好啱搵三上悠亞拍MV，已經聯絡緊！」Tyson Yoshi一臉認真，唔係講笑，仲透露首歌靈感源於他的台灣網拍女友人，因為女方有一個跟蹤狂跟了她4年，感到非常困擾，之後Tyson Yoshi就從變態男的角度出發，寫了這首歌。
一講三上悠亞生猛晒
加蔥聽完女主角有機會是三上悠亞，即興奮自薦做變態佬角色，Tyson Yoshi笑稱要露鳥，加蔥都搶住做，笑指一定唔可以打格。本來話同加蔥一齊做跟蹤狂的Tyson Yoshi更突然反口：「咩呀？我係正常人，我係三上悠亞男朋友，你係變態，我保護佢嘛！」
一秒激嬲女友
講到平時的生活，Tyson Yoshi話喜歡聽住歌做家務，仲自爆曾經因為晾衫的問題當場爆粗鬧女友，其後女友Christy在討論區留言叫Tyson Yoshi以後自己晾番衫。至於被問到有沒有後悔自爆有關SP（sex partner）的往事，Tyson Yoshi直言：「我都係人，大家都會有故仔，咁我都寫得一首歌，唔通我仲唔認咩？」Tyson Yoshi的坦白被網民大讚可愛，他更透露曾有人搵他拍戲，不過他嫌時間太長太困身，所以拒絕。