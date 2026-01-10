Tyson Yoshi捐百萬家電遭災民狠批呃人 威脅報《東張西望》公審
Tyson Yoshi捐百萬家電遭災民家屬炮轟
事緣有災民家屬因未能取得所需電器而在私訊中表達強烈不滿。該網民在訊息中抱怨聯絡了Tyson團隊的Winnie後，被告知「剩係得廚具冇小型電器」，但其婆婆最急需的抽濕機、空氣清新機和微波爐卻無法提供。該網民情緒激動地指控：「咁你即係開頭個post就呃人啦，將我哋啲災民踢嚟踢去，跟住問咗成個月，最後乜都冇得個吉。」更進一步狠批Tyson團隊「根本就將我哋踢嚟踢去問咗咁耐都係冇嘅」，令人感受到災民家屬的無助和憤怒。
網民威脅報《東張西望》要求公審
最令人震驚的是，該名災民家屬更威脅要將整件事公開，表示「咁我就將整件事報上《東張西望》，等大家公眾評論一下」。這個威脅性言論顯示事件已升級至可能影響Tyson公眾形象的程度。面對如此激烈的指控和威脅，Tyson Yoshi昨日選擇將相關對話截圖公開於Instagram Story上，並親自作出回應，試圖澄清事件真相。
Tyson無奈回應指遭情緒勒索
面對網民的猛烈抨擊，Tyson Yoshi在對話截圖上無奈回應：「資源有限，我同團隊其實都係想可以最大化咁樣幫助到最多嘅人…有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真係好抱歉，但係真係要情緒勒索同埋要挾到咩？」這個回應顯示出他對於被指控「呃人」感到委屈，同時亦表達了對於遭受威脅的不滿。他強調團隊的初衷是希望在有限資源下幫助最多有需要的人，並非故意欺騙災民。
團隊發正式聲明解釋捐款安排
其後，Tyson Yoshi的團隊於Instagram Story發出正式聲明，詳細解釋今次支援行動的安排。聲明指出：「個人能力有限，但一直希望在能力所及之下，盡量幫助更多有需要的人。因此，在今次支援行動中，團隊最終決定與救世軍合作，並將一百萬善款集中用於一個能夠惠及最多災民的方案。」團隊承認理解部份求助者對某些產品的需求，但在資源需作集中安排的情況下，並以惠及最多有需要的人為考量，部分電器項目實在未能納入支援範圍。
網民力撐Tyson做法合理有善心
事件曝光後引起網民熱議，大部分人都認為Tyson Yoshi方並沒有問題。不少網民留言支持，認為做善事本身已經值得讚賞，不應該因為無法滿足所有人的需求而被指控「呃人」。有網民表示：「做善事都要被人鬧，咁以後邊個仲敢幫人？」亦有人指出災民家屬的態度過於激進，威脅公審的做法並不恰當。整體而言，網民普遍同情Tyson的處境，認為他在有限資源下已盡力而為。