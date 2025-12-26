Tyson Yoshi劇透與Jackson合唱新歌 網民集氣2人用胸肌唱情歌
Tyson Yoshi劇透與Jackson Wang合唱新歌
適逢今日是萬眾期待的「拆禮物日」，Tyson Yoshi即趁機在社交網站「送大禮」，率先劇透將與Jackson Wang合作新歌。只見Tyson在限時動態分享一段音樂播放畫面，歌名顯示為《Tyson x Jackson 00’s love song DEMO》，更寫道「2026年1月25日，Let’s sing it on stage?」這個突如其來的消息令全城網友興奮不已，紛紛留言表示期待兩位男神的夢幻合作。Jackson Wang亦第一時間轉發Tyson的限時動態，並寫上「Happy Boxing Day」，似乎對這次合作相當期待。
Jackson Wang疑做澳門騷尾場嘉賓
Tyson將於明年1月24日至25日在澳門舉行《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，而Jackson Wang的即時回應更令他將擔任尾場嘉賓的傳聞甚囂塵上。有心水清的網友表示Jackson於早前的世巡澳門站曾邀請Tyson做嘉賓，扯衫的「黃金畫面」當時在各大社交網站洗版。如今Tyson首次進軍澳門，向來重情重義的Jackson「禮尚往來」做嘉賓的機率高達99.99%，更令網友熱烈期待「兩Son合體」首唱新歌的又一「黃金畫面」。
網友大膽猜測兩場嘉賓陣容
除了Jackson Wang外，Threads更驚現「大膽猜測」帖文指「24號嘉賓係湯令山，合唱《December》；25號嘉賓係王嘉爾，合唱新歌。Only9估，信不信由你，我估可能仲會保留跳水環節XD」此帖一出吸引無數網友留言討論，連Tyson本尊亦回覆話「嘩X！」似乎對這個「大膽猜測」表示「有料到」。如果猜測屬實，兩場演唱會將分別有不同重量級嘉賓助陣，絕對是樂迷不容錯過的音樂盛事。
全城網友集氣「兩Son合體」用胸肌唱情歌
網友對於Tyson與Jackson的合作充滿創意想像，紛紛留言說「到底Tyson同Jackson會著衫定除衫合唱呢？」、「期待Tyson同Jackson『用胸肌唱情歌』呀！」、「集氣湯令山同Tyson齊齊示範『令山轉』囉！」創意十足的留言令整個話題更加火熱。兩位男神的合作不但令樂迷期待新歌的音樂質素，更好奇他們在台上的化學反應和互動，相信屆時必定會成為城中熱話。