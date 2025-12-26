Tyson Yoshi劇透與Jackson合唱新歌 網民集氣2人用胸肌唱情歌

Tyson Yoshi在Boxing Day送出超級大禮，竟然在社交網站劇透將與全球人氣男神王嘉爾（Jackson Wang）合作新歌！這位獨立歌手在限時動態分享一段音樂播放畫面，歌名顯示為《Tyson x Jackson 00’s love song DEMO》，更寫道「2026年1月25日，Let’s sing it on stage?」這顆震撼彈隨即掀起網友熱話，紛紛跪求兩大「True爆男神」來一次「真．合作」，更有網友大膽猜測Jackson將擔任澳門騷尾場嘉賓！