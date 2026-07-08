《UFO離奇命案》楊偲泳拍攝時受傷骨裂 為角色負傷上陣 幕後花絮曝光！
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楊偲泳（Renci）主演的港產黑色喜劇《UFO離奇命案》自7月4日上映以來口碑爆發，上映兩日半即累積100萬票房，更出現罕見的第二日票房反超開畫日現象。然而電影公司最新發佈的幕後花絮卻揭露，Renci在開拍初期曾於森林主景意外骨裂，她坐住輪椅堅持復工的真相令人動容。
楊偲泳森林片場意外倒地骨裂送院
《UFO離奇命案》以僅300萬港元的有限預算拍攝，由《大叔的愛》導演郭家禧（CK）及導演李振傑（Jack）聯合執導。電影開拍初期，楊偲泳在森林主景拍攝期間意外倒地，劇組即時將她送院留醫，經檢查後確診骨裂。由於翌日原定拍攝重要群戲場口，而劇本中幾乎每一場戲都需要Renci參與，兩位導演一度費煞思量如何調度拍攝安排。
Renci坦言300萬成本下每場戲缺一不可
面對傷患，楊偲泳僅休息一晚便如期現身片場，令兩位導演大為感動。Renci解釋負傷復工的原因：「因為知道兩位導演CK同Jack喺300萬資金下，每一個拍攝日，以至每一場都係喺嚴密控制成本下實行，加上呢部戲以群戲為主，每一個角色嘅參與度都缺一不可，因此休息一晚，照常去到片場，盡力配合拍攝。」她更笑言在片場需以輪椅代步，經常被凌文龍、陳湛文、林子傑等拍檔推輪椅整蠱。
《UFO離奇命案》25年懸案串連荒誕黑色幽默
電影成功結合懸疑、驚慄與荒誕喜劇元素，故事講述25年前小學生豪仔於東頭山離奇失蹤，被指遭外星人綁架成為都市傳說。25年後一對網紅情侶為吸引流量重返現場拍片，豈料假戲真做釀成命案，隨後神秘勒索短訊、外星人現身、眾人離奇失憶等事件接連發生，笑料與反轉不斷。電影由凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑及黃德斌主演，陣容集合實力派與新生代演員。
網民激讚「笑到有腹肌」睇好成暑期票房黑馬
電影上映後網民反應極為正面，不少觀眾大讚「真係笑到有腹肌」，認為以300萬成本拍出如此水準實屬難得。更有網民將《UFO離奇命案》視為今個暑期的票房黑馬，指電影口碑持續發酵，第二日票房罕見反超開畫日正正反映觀眾口耳相傳的威力。電影團隊本周六將安排凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑、黃德斌聯同兩位導演到各大戲院謝票，適逢世界盃熱潮更會派發「星塵大師開光世界盃開運卡」。
資料或影片來源：原文刊於新假期