《UFO離奇命案》楊偲泳拍攝時受傷骨裂 為角色負傷上陣 幕後花絮曝光！

楊偲泳（Renci）主演的港產黑色喜劇《UFO離奇命案》自7月4日上映以來口碑爆發，上映兩日半即累積100萬票房，更出現罕見的第二日票房反超開畫日現象。然而電影公司最新發佈的幕後花絮卻揭露，Renci在開拍初期曾於森林主景意外骨裂，她坐住輪椅堅持復工的真相令人動容。