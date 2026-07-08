《UFO離奇命案》陳湛文12度低溫下露「美股」 去到咁盡有原因 網民：佢係MVP
《UFO離奇命案》開畫兩日半票房破百萬反超開畫日
《UFO離奇命案》7月4日正式上映，短短兩日半已累積超過100萬元票房，最令人驚喜的是上映第二日的票房竟然超越了開畫首日，反映觀眾口耳相傳的威力驚人。這部僅以300萬元資金拍攝的港產片，由導演郭家禧的中學同學出資支持，在馬鞍山取景拍攝，最終交出一部被網民譽為「今年本土作品創意度最高」的娛樂佳作。電影以黑色喜劇包裝，集合凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑及黃德斌等實力派演員，化學作用令觀眾笑到停不了。
陳湛文回應12度露股戲稱並非為搏而搏
電影於冬天期間拍攝，部分場景更遇上當時最寒冷的天氣，拍攝當晚氣溫僅得12度。被網民封為全片MVP的陳湛文，片中有一場令觀眾嘩然的露股戲份，在如此低溫下一絲不掛演出，專業程度令人佩服。陳湛文回應時謙虛表示：「去到咁盡嘅原因，一當然係相信導演以及團隊，二係我覺得今時今日啲故事或人物係要去到咁盡先貼近返現實，所以唔係我搏，而真係角色與劇情需要。」他又透露拍攝期間全組人都著多件打底加暖包保暖：「幸好當時唔係晚晚都凍，只係有幾晚特別凍，因為都知道拍攝期緊迫唔敢病。」
300萬拍出港產片 背後中學同學無條件信任
《UFO離奇命案》的誕生本身就是一個充滿「男人的浪漫」的故事。電影全片僅以300萬元資金拍攝，而這筆錢來自導演郭家禧的中學同學，對方無條件出資支持朋友的電影夢。這份信任最終沒有被辜負——電影不但票房報捷，口碑更在網絡上持續攀升。陳湛文在片中的妝容同樣令人印象深刻，他笑言整個造型是集體創作的成果：「因為要人信服佢係因打鬥而窒息，所以共識咗係要發紫同埋口腫面腫又有啲污跡，而當我一上咗呢個妝，成班演員望住我就想笑，我就知道咁就啱嘞。」
網民封陳湛文做全套戲MVP
電影上映後在社交平台引發海量好評，網民對陳湛文的演出尤其讚不絕口。有網民直言：「陳湛文是MVP，左右兩位觀眾笑到抽筋好似神打」，更有人認為他的表現值得角逐金像獎：「陳湛文接近瞓身演出，難怪金像獎嗰陣有人覺得佢應該要贏。」劇本方面同樣獲得一致正評，有觀眾讚賞：「劇本精簡得嚟好完整，好笑得嚟又唔係好膚淺嗰種笑位」，亦有網民大讚三位主角的互動：「凌文龍，陳湛文，林子傑三位的化學作用真係好正」，更有人形容電影為「三百萬資金、拍咗一齣娛樂性極高嘅港產片，而創意度算今年本土作品中最高」。