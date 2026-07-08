《UFO離奇命案》陳湛文12度低溫下露「美股」 去到咁盡有原因 網民：佢係MVP

由凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑及黃德斌主演，《大叔的愛》導演郭家禧及李振傑聯合執導的黑色喜劇《UFO離奇命案》，上映僅兩日半票房已衝破100萬元，更罕見地第二日票房超越開畫日，口碑持續發酵。當中陳湛文被網民封為全片MVP，而他在12度低溫下全情投入的瞓身演出，背後原來有段令人意想不到的故事。