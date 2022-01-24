星爺遊艇女Ukei張曉祺 望18歲生日考車牌 狂言買架林寶堅尼撞吓

去年被影到與星爺一齊出海而一夜成名的17歲落選港姐張曉祺（Ukei），被指拜金博黐富豪，不時上載富貴生活，貪威識食相片，出入豪宅上遊艇，仲成身名牌，是非一籮籮，更被網民踢爆疑似用假嘢。靜咗一排，Ukei又自創話題，5月正式成年18歲的她，狂言想考車牌，然後買架林寶堅尼撞吓，繼續講嘢唔經大腦。