ViuTV口罩小姐050「老闆娘」原來係半島屈蛇港女！仲有多名Youtuber KOL爭奪除罩相見！
文：東方新地 圖：ViuTV、minaywm IG
050「老闆娘」 Mina 轉玩口罩小姐
落選港姐 加入ViuTV Error 193 Team
就咁睇Casting，都知呢個「口罩小姐」選美節目唔簡單，唱歌、跳舞呢啲基本嘢唔講，吹牧童笛、摺紙技能簡直係走在潮流嘅尖端，《最後一屆口罩小姐選舉》由3月22日起，星期一至五晚9點半，宇宙天團ERROR將會「全方位」考驗佳麗，無樣睇唔俾你先入為主，用才藝一決高下，爭奪「最後一屆口罩小姐」榮譽！
口罩小姐 ＝ 落選港姐KOL Mina Yeung
40強之中，包括港女KOLMina Yeung（楊慧敏），本月初呢位KOL在個人IG都有隱晦分享參賽心情：
話說而家拍緊一個電視節目📺
從一開始好害怕再上電視，慢慢開始投入同享受同其他人交流，到而家直頭係唔捨得佢完🤣
楊慧敏 曾參加「半島酒店Staycation 」極速被認出
去年10月有港女KOL在Instagram上撰文，表示自己生日當天在半島酒店套房中籌辦了一場「夢幻生日派對」，邀請了20幾人到房間內一同慶祝。不過，酒店疑似發現她們觸犯「限聚令」和酒店規矩，因此，酒店職員每隔一小段時間就按門鈴提醒他們要立即離去，迫得多位朋友陸續離開，讓這位港女KOL相當不滿，更大歎「有錢都唔會再光顧」！ 她及後引述新聞，指酒店根本不屬「限聚令」的管制範圍，反斥「半島酒店不容許晚上12點前有多於4+guests（4位以上訪客），規矩確實有點嚴苛」。
而參加次口罩小姐比賽的Mina Yeung，就係企喺女事主左邊，打咗格都非常易認：
睇返資料，Mina在2019年參選過港姐，當時報稱係2016年度香港小姐競選冠軍馮盈盈嘅「同系師姐」（HKU 食物及營養系），大佢一年級，參選結果就好唔同。
參選之前，佢做過國泰港龍航空空姐同傳訊工作，亦一路兼職模特兒。入唔到十強亦入唔到TVB，但原來早在2016年佢曾經在 ViuTV節目《Full Speed Girls》 第20集演出⋯⋯
ViuTV口罩小姐其他Youtuber入圍名單：
1.《試當真》阿慈
2. 哈比人KOL寶欣
憑對眼都認得出、主持過ViuTV節目，155cm嘅哈比人網紅，就係IG有近3萬follower的KOL 寶欣！
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3.啱Channel「米露迪」參戰
有啱Channel 混血肥仔留言加持，「米媽」票數輕易過千，網民表示鬥大波贏晒！
4.「MY叔」Myrilla 李文意
李文意2016年開始用「My叔」化名寫旅遊飲食文，拍過一系列掃街美食網上短片，2017年曾為電視台viuTV同港台電視31做節目主持，亦有演出劇集，代表作包括《2蚊遊》第二季嘅主持。