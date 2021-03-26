ViuTV口罩小姐050「老闆娘」原來係半島屈蛇港女！仲有多名Youtuber KOL爭奪除罩相見！

《最後一屆口罩小姐選舉》將於3月22日開始每晚播出，今次口罩小姐選舉將會好似之前《全民造星》一樣逢星期一至五晚播出，由去年11月開始招募，入圍的40強口罩小姐，當中有多位人氣十足的Youtuber及KOL，就連去年「港女KOL半島酒店Staycation」的其中一名涉事港女都有參加！

文：東方新地 圖：ViuTV、minaywm IG