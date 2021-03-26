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ViuTV口罩小姐050「老闆娘」原來係半島屈蛇港女！仲有多名Youtuber KOL爭奪除罩相見！

東方新地 - 娛聞

《最後一屆口罩小姐選舉》將於3月22日開始每晚播出，今次口罩小姐選舉將會好似之前《全民造星》一樣逢星期一至五晚播出，由去年11月開始招募，入圍的40強口罩小姐，當中有多位人氣十足的Youtuber及KOL，就連去年「港女KOL半島酒店Staycation」的其中一名涉事港女都有參加！

文：東方新地 圖：ViuTV、minaywm IG

050「老闆娘」 Mina 轉玩口罩小姐

落選港姐 加入ViuTV Error 193 Team

無名選手50號｜年齡 27｜身高(cm) 168｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31.5 24 34｜職業 學生｜技能 跳舞、唱歌、辯論｜興趣 Rap、瑜伽、藝術體操
無名選手50號｜年齡 27｜身高(cm) 168｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31.5 24 34｜職業 學生｜技能 跳舞、唱歌、辯論｜興趣 Rap、瑜伽、藝術體操

就咁睇Casting，都知呢個「口罩小姐」選美節目唔簡單，唱歌、跳舞呢啲基本嘢唔講，吹牧童笛、摺紙技能簡直係走在潮流嘅尖端，《最後一屆口罩小姐選舉》由3月22日起，星期一至五晚9點半，宇宙天團ERROR將會「全方位」考驗佳麗，無樣睇唔俾你先入為主，用才藝一決高下，爭奪「最後一屆口罩小姐​」榮譽！

口罩小姐 ＝ 落選港姐KOL Mina Yeung

40強之中，包括港女KOLMina Yeung（楊慧敏），本月初呢位KOL在個人IG都有隱晦分享參賽心情：

話說而家拍緊一個電視節目📺
從一開始好害怕再上電視，慢慢開始投入同享受同其他人交流，到而家直頭係唔捨得佢完🤣

好驚訝自己係心態上嘅變化
呢個圈子係好複雜，但其實都可以好簡單
都係自己選擇嫁姐～

網民睇見佢入圍圖片，就已經認得出⋯⋯
網民睇見佢入圍圖片，就已經認得出⋯⋯

ViuTV口罩小姐原來有「半島港女」入圍！仲有多名Youtuber KOL爭奪除罩相見！

ViuTV口罩小姐原來有「半島港女」入圍！仲有多名Youtuber KOL爭奪除罩相見！

睇返Mina IG最新圖片，又係著住同一件「鹿仔童裝Tee 」，Match！（圖片來源：Mina Yeung 楊慧敏 IG）
睇返Mina IG最新圖片，又係著住同一件「鹿仔童裝Tee 」，Match！（圖片來源：Mina Yeung 楊慧敏 IG）

楊慧敏 曾參加「半島酒店Staycation 」極速被認出

去年10月有港女KOL在Instagram上撰文，表示自己生日當天在半島酒店套房中籌辦了一場「夢幻生日派對」，邀請了20幾人到房間內一同慶祝。不過，酒店疑似發現她們觸犯「限聚令」和酒店規矩，因此，酒店職員每隔一小段時間就按門鈴提醒他們要立即離去，迫得多位朋友陸續離開，讓這位港女KOL相當不滿，更大歎「有錢都唔會再光顧」！ 她及後引述新聞，指酒店根本不屬「限聚令」的管制範圍，反斥「半島酒店不容許晚上12點前有多於4+guests（4位以上訪客），規矩確實有點嚴苛」。

而參加次口罩小姐比賽的Mina Yeung，就係企喺女事主左邊，打咗格都非常易認：

【半島酒店Staycation】港女KOL在社交媒體上發布相片，疑似公開自己違反酒店規矩，邀請20多名友人上房Happy！（圖片來源：事主Instagram）
港女KOL在社交媒體上發布相片，疑似公開自己違反酒店規矩，邀請20多名友人上房happy！（圖片來源：事主Instagram）

睇返資料，Mina在2019年參選過港姐，當時報稱係2016年度香港小姐競選冠軍馮盈盈嘅「同系師姐」（HKU 食物及營養系），大佢一年級，參選結果就好唔同。

自稱係「馮盈盈師姐」嘅楊慧敏(Mina)以桃紅色連身裙現身當年港姐初賽試造型活動。
自稱係「馮盈盈師姐」嘅楊慧敏(Mina)以桃紅色連身裙現身當年港姐初賽試造型活動。
參賽期間，Mina被指因為「公主病」而未能入圍。
參賽期間，Mina被指因為「公主病」而未能入圍。

參選之前，佢做過國泰港龍航空空姐同傳訊工作，亦一路兼職模特兒。入唔到十強亦入唔到TVB，但原來早在2016年佢曾經在 ViuTV節目《Full Speed Girls》 第20集演出⋯⋯

ViuTV口罩小姐其他Youtuber入圍名單：

1.《試當真》阿慈

試當真阿慈
試當真阿慈
阿慈（倪安慈）參演過atv綜藝靈探節目《E娃鬼叫》，今年加入「試當真」
阿慈（倪安慈）參演過atv綜藝靈探節目《E娃鬼叫》，今年加入「試當真」。

2. 哈比人KOL寶欣

憑對眼都認得出、主持過ViuTV節目，155cm嘅哈比人網紅，就係IG有近3萬follower的KOL 寶欣！

056｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34｜職業 網紅｜技能 潛水｜興趣 食嘢、爵士鼓、結他
056｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34｜職業 網紅｜技能 潛水｜興趣 食嘢、爵士鼓、結他

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3.啱Channel「米露迪」參戰

有啱Channel 混血肥仔留言加持，「米媽」票數輕易過千，網民表示鬥大波贏晒！

070｜年齡:30｜身高(cm):165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33｜職業: 網紅｜技能:影片創作及製作、花藝｜興趣:演戲、花藝、繪畫
070｜年齡:30｜身高(cm):165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33｜職業: 網紅｜技能:影片創作及製作、花藝｜興趣:演戲、花藝、繪畫

4.「MY叔」Myrilla 李文意

李文意2016年開始用「My叔」化名寫旅遊飲食文，拍過一系列掃街美食網上短片，2017年曾為電視台viuTV同港台電視31做節目主持，亦有演出劇集，代表作包括《2蚊遊》第二季嘅主持。

《最後一屆口罩小姐選舉》ViuTV口罩小姐名單出爐！40強逐一起底！3月22日首播
087｜年齡：29、身高(cm)：155｜體重(kg)：42｜三圍(寸)：33 24 32｜職業：演員｜技能：烹飪、彈鋼琴、跳舞｜興趣：跳舞、唱歌、攀石

5.籃球女神方泳琳

《最後一屆口罩小姐選舉》ViuTV口罩小姐名單出爐！40強逐一起底！3月22日首播
094｜年齡：秘密｜身高(cm)：161｜體重(kg)：49｜三圍(寸)：34 26 35｜職業：藝人｜技能：打籃球，揸車｜興趣：打籃球，潛水

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