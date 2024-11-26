台灣都市傳說｜Gi樊沛珈的「都市傳說」 黑面女神原來有陰陽眼體驗！

由「鬼王」潘紹聰和Ah Gi樊沛珈主持的全新ViuTV節目《台灣都市傳說》11月25日逢禮拜一到五晚11點至11點半播出。節目將帶領觀眾深入台灣，探討諸如紅衣小女孩等經典靈異傳說，並前往當地知名的鬧鬼地點。兩位主持人將以案件重演的方式，挑戰自己的膽量，並驗證這些傳說的真實性。Gi接受《東方新地》訪問，大爆關於佢嘅「都市傳說」，原來佢係有陰陽眼？！

