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台灣都市傳說｜Gi樊沛珈的「都市傳說」 黑面女神原來有陰陽眼體驗！

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Keith

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由「鬼王」潘紹聰和Ah Gi樊沛珈主持的全新ViuTV節目《台灣都市傳說》11月25日逢禮拜一到五晚11點至11點半播出。節目將帶領觀眾深入台灣，探討諸如紅衣小女孩等經典靈異傳說，並前往當地知名的鬧鬼地點。兩位主持人將以案件重演的方式，挑戰自己的膽量，並驗證這些傳說的真實性。Gi接受《東方新地》訪問，大爆關於佢嘅「都市傳說」，原來佢係有陰陽眼？！

分享你的MBTI，用一個詞語形容你的性格？

我係ENFP估唔到吧？我都以為自己係I人，如果用一個詞語形容我會用「反差」，因為我係外表同性格唔一樣嘅人，大家覺得我個樣好冷漠但同時我可以好多嘢講好熱情！

點睇俾別人叫做「黑面女神」？

第一個感覺係開心有人鍾意睇我「黑面」，俾到人有記憶點，不過都有其他影響，就係如果無留意開我嘅觀眾會以為我做乜都鍾意黑口黑面，其實我內心性格剛好相反。

ViuTV 台灣都市傳說 講起「黑面女神」，一定會諗起Ah Gi樊沛珈（圖片來源：IG@ahgigiha）
講起「黑面女神」，一定會諗起Ah Gi樊沛珈（圖片來源：IG@ahgigiha）

原來Gi 有「陰陽眼」？

我試過一次俾鬼砸到見到靈體瞓喺我床邊，當時太驚搵咗師傅幫手睇睇，佢話因為我試過意外瀕死有可能會開咗「陰陽眼」，唔怪得我撞鬼撞到咁應，但非常好彩一段時間過去了，到而家都無再好實在地見到過靈體。

ViuTV 台灣都市傳說 （圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

分享一部你最深刻嘅恐怖電影

《陰傭花園》 係我最驚嘅恐怖電影，我睇得唔算多恐怖片因為愈大個愈唔敢睇，反而以前成日同幾個朋友一齊睇恐怖片，呢套戲嘅後半部所有情節都好驚嚇，睇完我驚咗一個月會有鬼彈出嚟！

同埋今次拍攝我哋去咗電影《咒》一個拍攝地點入面靈探，收音師仲碌到山窿有笑聲，有睇呢套電影嘅朋友唔好錯過！

到底鬼王潘紹聰有幾勁？

同鬼王合作完之後我覺得佢天生有金鐘罩，完全無鬼敢埋佢身，佢完全感受唔到靈體，就算驚都係我一個驚。

同佢合作有冇奇遇？

有一次我哋要一齊玩碟仙，但過咗好耐都無反應，雖然安全但咁落去都唔係辦法拍唔到效果，於是我拎走咗我身上3個平安符，導演都笑我使唔使驚到咁，之後鬼王話：「咦，原來我都有戴一塊平安玉佩，唔怪得當時無鬼埋嚟！」

在節目中做過最大膽嘅事？

我喺一個曾經有兩個人吊頸自盡嘅公廁做儀式召喚靈體，要點住蠟燭對住鏡㓟蘋果皮，規則係如果㓟到蘋果皮斷咗就會召喚成功見到靈體，我由細到大都對自己㓟開蘋果皮好有信心，但點知真係無啦啦㓟到斷咗。

ViuTV 台灣都市傳說 Gi大爆同鬼王合作完之後，覺得佢天生有金鐘罩！（圖片來源：受訪者提供）
Gi大爆同鬼王合作完之後，覺得佢天生有金鐘罩！（圖片來源：受訪者提供）
ViuTV 台灣都市傳說 （圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

去旅行有冇特別小習慣？

去旅行我會帶埋一隻由細陪到我大嘅毛公仔一齊去，想佢夜晚陪住我瞓，但如果去外遊拍嘢就唔帶，因為要經常轉酒店，驚整唔見佢。

有冇一些挑戰/難關想突破？

我想嘗試嘅嘢太多，但目前都係想拍多啲好節目同有機會演戲做舞台劇，希望大家見到多啲我唔同面向，唔好覺得我淨係黑面！

總結2024年嘅自己

2024年唔係不停輸出，而係輸入咗好多好作品，去咗幾次旅行，吸收咗好好嘅養分，係好享受自我對話嘅一年。

ViuTV 台灣都市傳說 期待2025年有更好嘅Gi樊沛珈！（圖片來源：IG@ahgigiha）
期待2025年有更好嘅Gi樊沛珈！（圖片來源：IG@ahgigiha）
ViuTV 台灣都市傳說 （圖片來源：IG@ahgigiha）
（圖片來源：IG@ahgigiha）

圖片來源：IG@ahgigiha、受訪者提供

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