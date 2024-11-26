台灣都市傳說｜Gi樊沛珈的「都市傳說」 黑面女神原來有陰陽眼體驗！
分享你的MBTI，用一個詞語形容你的性格？
我係ENFP估唔到吧？我都以為自己係I人，如果用一個詞語形容我會用「反差」，因為我係外表同性格唔一樣嘅人，大家覺得我個樣好冷漠但同時我可以好多嘢講好熱情！
點睇俾別人叫做「黑面女神」？
第一個感覺係開心有人鍾意睇我「黑面」，俾到人有記憶點，不過都有其他影響，就係如果無留意開我嘅觀眾會以為我做乜都鍾意黑口黑面，其實我內心性格剛好相反。
原來Gi 有「陰陽眼」？
我試過一次俾鬼砸到見到靈體瞓喺我床邊，當時太驚搵咗師傅幫手睇睇，佢話因為我試過意外瀕死有可能會開咗「陰陽眼」，唔怪得我撞鬼撞到咁應，但非常好彩一段時間過去了，到而家都無再好實在地見到過靈體。
分享一部你最深刻嘅恐怖電影
《陰傭花園》 係我最驚嘅恐怖電影，我睇得唔算多恐怖片因為愈大個愈唔敢睇，反而以前成日同幾個朋友一齊睇恐怖片，呢套戲嘅後半部所有情節都好驚嚇，睇完我驚咗一個月會有鬼彈出嚟！
同埋今次拍攝我哋去咗電影《咒》一個拍攝地點入面靈探，收音師仲碌到山窿有笑聲，有睇呢套電影嘅朋友唔好錯過！
到底鬼王潘紹聰有幾勁？
同鬼王合作完之後我覺得佢天生有金鐘罩，完全無鬼敢埋佢身，佢完全感受唔到靈體，就算驚都係我一個驚。
同佢合作有冇奇遇？
有一次我哋要一齊玩碟仙，但過咗好耐都無反應，雖然安全但咁落去都唔係辦法拍唔到效果，於是我拎走咗我身上3個平安符，導演都笑我使唔使驚到咁，之後鬼王話：「咦，原來我都有戴一塊平安玉佩，唔怪得當時無鬼埋嚟！」
在節目中做過最大膽嘅事？
我喺一個曾經有兩個人吊頸自盡嘅公廁做儀式召喚靈體，要點住蠟燭對住鏡㓟蘋果皮，規則係如果㓟到蘋果皮斷咗就會召喚成功見到靈體，我由細到大都對自己㓟開蘋果皮好有信心，但點知真係無啦啦㓟到斷咗。
去旅行有冇特別小習慣？
去旅行我會帶埋一隻由細陪到我大嘅毛公仔一齊去，想佢夜晚陪住我瞓，但如果去外遊拍嘢就唔帶，因為要經常轉酒店，驚整唔見佢。
有冇一些挑戰/難關想突破？
我想嘗試嘅嘢太多，但目前都係想拍多啲好節目同有機會演戲做舞台劇，希望大家見到多啲我唔同面向，唔好覺得我淨係黑面！
總結2024年嘅自己
2024年唔係不停輸出，而係輸入咗好多好作品，去咗幾次旅行，吸收咗好好嘅養分，係好享受自我對話嘅一年。