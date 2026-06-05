《喜劇開場》第4至8集劇情懶人包 新房客Sica登場紅白藍解散臨最大考驗

ViuTV劇集《喜劇開場》全劇10集播出至第二周，「紅白藍」三人組的十年之約進入倒數階段，阿望（楊樂文飾）、恭仔（王智德飾）與阿桂（何啟華飾）各自面對人生抉擇，而粉絲馬凡（陳漢娜飾）與素素（許月湘飾）的介入更令關係變得錯綜複雜，每集開場的舞台劇表演繼續巧妙呼應劇情走向，觀眾追看情緒持續升溫。