《喜劇開場》第4至8集劇情懶人包 新房客Sica登場紅白藍解散臨最大考驗
第4集劇情｜Sica登場恭仔與母親關係破冰素素溫柔瓦解心防
第4集以「好心收養」為題，透過家貓與野貓的比喻帶出恭仔（Alton飾演）的原生家庭故事。恭仔一直獨立自主，與母親關係疏離，就算在街上碰面都刻意迴避，直到母親彌留之際，他多年來築起的抗拒防線終於被素素（許月湘飾演）的溫柔所瓦解。與此同時，馬凡（陳漢娜飾演）家中來了個不速之客Sica借宿，令她不勝其煩。一向支持「紅白藍」的朱Sir當年兒子出生，全靠三人幫忙相送才趕到醫院，中秋月圓之夜眾人團聚，有家人朋友相伴已是最好的祝福。
第5集劇情｜阿望拒絕Vincent演出邀請埋下兄弟芥蒂
第5集「卡拉OK包廂」講述一對夫婦在K房慶祝結婚十週年紀念，卻發現當天是最後營業日，他們不理會店員催促只想一直唱下去。劇情主線方面，阿桂（何啟華飾演）的舊同學兼昔日情敵Vincent事業有成，希望找「紅白藍」演出，但遭到阿望（楊樂文飾演）拒絕，此舉令阿望和阿桂之間產生芥蒂。素素（許月湘飾演）密謀搬離馬凡的家尋找新天地，卻不知如何向姊姊坦白。「紅白藍」的解散倒數正式開始，恭仔（Alton飾演）緬懷十年相處的點滴，而一向貼心的阿桂竟在女友阿思（林千渟飾演）最需要他時玩失蹤，十年感情似乎同樣步向終局。
第6集劇情｜阿思肺腑之言令阿望重新審視十年演藝路
第6集「月光上的月光族」以月球一家衝向藍色星球的奇想開場，呼應角色們面對離別與新開始的勇氣。阿思（林千渟飾演）拒絕見阿桂（何啟華飾演），令他傷心欲絕，阿望（楊樂文飾演）嘗試做和事佬，卻換來阿思忍耐已久的肺腑之言，阿望以全新角度回看自己的演藝路，甚是感觸。另一邊廂，馬凡（陳漢娜飾演）因遷出一事冷待素素（許月湘飾演），並向阿望傾訴心底話，原來最親近的姊妹之間有些話反而最難開口。
第7集劇情｜阿桂爭取接手家業贏得姊姊信任
第7集「喪屍的士」以末世求生的荒誕喜劇開場，的士司機在喪屍橫行的環境下領悟到生存法則——扮。「紅白藍」第五個成員「車車」終於發聲，總結一路同行的喜與悲。感情線方面，素素（許月湘飾演）對恭仔（Alton飾演）友達以上、戀人未滿的關係忍無可忍，決定主動出擊。阿桂（何啟華飾演）則積極向姊姊阿蘭爭取接手家業的機會，極力表現自己的誠意與能力，終於贏得信任。眾人紛紛迎來新開始，唯獨阿望（楊樂文飾演）和馬凡（陳漢娜飾演）仍在原地踏步，但看著身邊人都邁出一步，他們亦開始躍躍欲試。
第8集劇情｜馬凡發現恭仔素素曖昧姊妹關係陷入緊張
第8集「手指」以兩個古惑仔為情義爭住切手指的荒誕橋段開場，帶出「為重要的人犧牲」的主題。經理人Felix一直對「紅白藍」充滿信任，但現實是無論花了多少心血他們仍紅不起，為表謝意三人決定寫一個故事送給這位忠實擁躉。感情線迎來重大轉折，馬凡（陳漢娜飾演）偶然發現恭仔（Alton飾演）和素素（許月湘飾演）之間的曖昧關係，素素因身份尷尬不知如何向姊姊交代，但覺得自己被蒙在鼓裡的馬凡認為不被尊重，姊妹關係頓時緊張起來，為後續劇情埋下更大的情感炸彈。