《社內相親》導演爆ViuTV拖糧惹爭議 副總裁回應：已找數
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由兩位MIRROR成員（Anson Lo及Edan）參演ViuTV翻拍劇《社內相親》人氣十分高，不過近日被該劇導演黃汝樂（Gurt）爆料，指控電視台在製作過程中存在多項問題，包括拖延支付款項等，ViuTV製作部副總裁金廣誠亦有回應！
導演黃汝樂指控ViuTV 5大問題
黃汝樂在其社交媒體上發表了一篇長文，詳細描述了與ViuTV合作的種種不愉快。他提到劇集製作過程中充滿了挑戰。例如需要「以小搏大」不斷縮減製作預算、行政混亂、不專業的部門、合約形同虛設、從不按時匯款等，就算《社內相親》這種受歡迎的劇集也一樣，也仍未收到款項。
大爆業內人士卻步 工作人員轉行
黃汝樂仲表示不少行內人士對此表示聽之卻步，而且有相當數量的工作人員因為這種不穩定的工作環境選擇了轉行。黃汝樂續說：「風光背後一潭死水，某影視大亨也暗地放話，香港影視將迎接至少五年寒斥，產業不再蓬勃，即使有千個巨星出現，也只會是圍爐自瀆，祝香港好運。」這番話無疑是對香港影視業的一大打擊。
ViuTV回應指控：公司不喜歡拖糧！
面對導演的嚴重指控，ViuTV製作部副總裁金廣誠迅速做出回應。他向媒體表示，公司確實已經解決了款項問題，這只是一個銀行過戶的技術性問題。「公司不喜歡『拖糧』，一般會立即找數，猜測匯款過程有甩漏。」金廣誠如此解釋。這一回應雖然暫時平息了部分疑慮，但仍有待觀察其後續發展。
自稱幕後工作人員現身力撐：未試過遲出糧
有不少網民對此感到震驚「個L個以為TVB對手就係好人」「其實2、3年前都聽過VIU TV有啲幕後 去返TVB 因為viu tv更對員工唔好」「揸住mirror當令箭」「從來都冇話佢特別好」「無糧出就點講都唔啱」有網民表示其實各行各業都有呢種問題出現。
不過亦有幕後工作人員出來力撐ViuTV，表示從未被拖糧「本人係幕後參與個三套viu 劇都係月薪計，未試過遲出糧」亦有網民幽默建議搵《東張西望》
圖片來源：社內相親、IG@gurt wong資料或影片來源：原文刊於NewMonday