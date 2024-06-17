《社內相親》導演爆ViuTV拖糧惹爭議 副總裁回應：已找數

由兩位MIRROR成員（Anson Lo及Edan）參演ViuTV翻拍劇《社內相親》人氣十分高，不過近日被該劇導演黃汝樂（Gurt）爆料，指控電視台在製作過程中存在多項問題，包括拖延支付款項等，ViuTV製作部副總裁金廣誠亦有回應！

