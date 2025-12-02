宏福苑大火前驚人公告！ViuTV疑借單位拍《小業主戰線》男主角9字緊急回應安排

大埔宏福苑五級大火釀成逾150人死亡慘劇，震驚全港。今日有網民在社交平台曝光一張聲稱是「宏福苑大火前最後公告」的相片，指ViuTV疑似曾在該屋苑拍攝以反圍標為題材的劇集《小業主戰線》，巧合時機引起網民熱烈討論，這個令人意外的發現，讓原本未播先熱的劇集再度成為焦點！