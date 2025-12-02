宏福苑大火前驚人公告！ViuTV疑借單位拍《小業主戰線》男主角9字緊急回應安排
大埔宏福苑五級大火釀成逾150人死亡慘劇，震驚全港。今日有網民在社交平台曝光一張聲稱是「宏福苑大火前最後公告」的相片，指ViuTV疑似曾在該屋苑拍攝以反圍標為題材的劇集《小業主戰線》，巧合時機引起網民熱烈討論，這個令人意外的發現，讓原本未播先熱的劇集再度成為焦點！
網民曝光ViuTV拍攝通告 想拍反圍標劇集
根據網民在Threads分享的圖片顯示，宏福苑業主立案法團曾於2025年11月8日發出通告，內容提及收到ViuTV劇組申請，希望在11月中旬至翌年1月中旬期間，租用屋苑公眾地方及4個單位拍攝電視劇集。雖然通告未有明確提及劇集名稱，但網民普遍猜測該劇正是由張繼聰與周秀娜主演的《小業主戰線》。這個時間點的巧合，讓不少人感到震驚和諷刺。
《小業主戰線》劇情呼應現實！張繼聰9字回應
ViuTV在10月舉行的「ViuTV 2026節目巡禮」上，已重點推介《小業主戰線》這部劇集。官方形容此劇為「一套超寫實嘅民生議題原創劇」，講述「一班香港地道小業主VS法團圍標」的故事。張繼聰當時表示劇本題材新穎，描繪小業主對抗業主立案法團的公義之戰，能拆解利益背後的人性與權力，是「貼地又夠火」的現實題材劇。就今次拍攝地點的巧合，有傳媒聯絡張繼聰查詢，他則回應「我一個演員唔方便答」，並請記者向ViuTV查詢。
網民：成件事好諷刺
網民對這個巧合反應不一，有人認為「本身套劇諗住都係警世用，而家冇咗呢個意義咁」，亦有人直言「成件事好諷刺」。部分網民提及「災後一日見到娟姐出po話喺度拍攝，街坊仲同佢講加油」，顯示當時拍攝情況。不過，也有網民表示「如果真係《小業主戰線》，希望佢地更加比心機拍好佢，一定要上」，認為劇集應該繼續播出，以警世作用。這個意外的巧合，讓原本討論屋苑管理問題的劇集，在悲劇發生後有了更深層的意義。
謝安琪深夜發文悼念舊鄰居
另外，張繼聰太太謝安琪早前在IG中寫道：「宏福苑是我成長的地方，昨日的火災帶走了多位我認識的鄰居，心情非常沉重。」她表示自己從小在宏福苑長大，對這個屋苑有著深厚的感情，看到熟悉的面孔在意外中離世，內心感到極度難過。謝安琪更透露，其中一些離世者是她從小認識的長輩，平日經常在屋苑內碰面打招呼。
