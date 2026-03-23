晚吹｜HKU高材生首爆20年家暴史 憶述幼稚園生日會變家暴現場
Qarlea憶述幼稚園生日會變家暴現場
Qarlea在節目中透露，她最早的家暴記憶可以追溯到幼稚園時期的一次生日會。當時她和朋友在卡拉OK慶祝生日，父親疑似酒後與母親發生爭執，突然一巴掌打向母親。她回憶當時的情景說：「前一秒畀人打完一巴，下一秒我就坐咗喺張櫈度錄口供，真係咁，真係無乜中間點解會咁。」這次事件令年幼的她第一次接觸警察，在卡拉OK樓下錄取口供的畫面至今仍深深烙印在她心中。
父親酗酒成性母親控制慾強
Qarlea分析父母關係惡化的原因，主要源於兩人性格上的嚴重衝突。她形容母親是典型的處女座，對家居整潔有極度要求，凡事都要按照她的標準執行。而父親則是脾氣暴躁的人，經常在外飲酒後回家發洩情緒。她說：「我覺得都係酒同事，我媽咪係好控制慾，佢係一個處女座，好典型處女座。我爸就係好暴躁嘅，我估佢應該係做嘢好辛苦，喺街度飲完酒返嚟就嬲。」這種惡性循環令家中經常上演激烈爭吵和暴力場面。
中學時期目睹父親擲硬物襲擊母親
Qarlea透露中學時期曾目睹一次嚴重的家暴事件，當時父親情緒失控向母親擲硬物。她回憶說：「有一次唔知點解，我爸就返嚟嘅時候就好嬲，跟住就喺個枱面見到啲硬物，就係我媽可能係呢度，就瞄準佢個肚咁樣掟。」事後她曾詢問母親是否報警，但母親選擇忍氣吞聲，表示「冇啦我哋唔好搞大件事，我都想一家好」。這種犧牲式的愛讓Qarlea感到無奈，也令她更加渴望父母能夠離婚。
18歲報警拘捕父親成轉捩點
Qarlea表示自己從小已經多次勸告母親離婚，甚至保留了所有WhatsApp對話記錄證明自己的立場。直到18歲那年，父親用雨傘襲擊她的腳部，她終於決定親自報警。她說：「OK我18歲我就報警拉你，等咗呢個機會好耐，終於可以用我嘅名字嚟報警。」這次報警令父親被下達禁制令，也讓他失去保安工作，但同時成為了家庭關係的重要轉捩點。
網民大讚勇敢發聲獲50萬流量
Qarlea在節目播出前已經在社交平台分享過這個故事，獲得超過50萬流量和大量網民支持。她透露收到很多私訊鼓勵，不少人都有類似經歷。網民紛紛留言表示：「好勇敢分享出嚟」、「希望更多人知道家暴唔可以容忍」、「你做得啱，保護自己同媽媽」。她坦言現在與父親的關係雖然仍然疏離，但父親已經有所改變，變得更加溫和並嘗試彌補過去的錯誤。