晚吹｜HKU高材生首爆20年家暴史 憶述幼稚園生日會變家暴現場

ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集邀請到港大工商管理學系畢業的保險從業員Qarlea，她在節目中首度公開分享自己從幼稚園開始目睹家暴的痛苦經歷。這位曾經橫掃香港十大傑出學生獎項的高材生，背後竟然承受著長達20年的家庭暴力陰霾，直到18歲那年她終於鼓起勇氣報警拘捕父親，這個決定徹底改變了整個家庭的命運。