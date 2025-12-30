ViuTV神秘女團PAWS成員曝光 網民猜測兩位30+女神身份

ViuTV突然宣布推出全新限定女團「PAWS」，成員身份神秘莫測，只透露是兩位30+輕熟女神，擁有1米7大長腿，更曾跨界主持及演戲。網民紛紛猜測成員身份，矛頭直指曾合作主持《貓之旅神》的沈殷怡和徐㴓喬，兩人組合再度引起熱議。