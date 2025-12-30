ViuTV神秘女團PAWS成員曝光 網民猜測兩位30+女神身份
ViuTV神秘預告引爆猜測熱潮
ViuTV在《全民造星6》尚未完結之際，突然拋出重磅消息，宣布將推出2026限定女團「PAWS」。官方只透露三個關鍵提示，包括成員曾跨界主持和演戲、身高達1米7的大長腿，以及年過30的輕熟魅力。這些線索立即引發網民熱烈討論，不少人將焦點鎖定在沈殷怡和徐㴓喬身上，認為兩人最符合所有條件。
沈殷怡徐㴓喬《貓之旅神》合作成焦點
網民猜測的兩位候選人沈殷怡和徐㴓喬，曾於2023年12月合作主持ViuTV旅遊節目《貓之旅神》，節目帶領觀眾走訪日本和土耳其的貓之國度，探索當地愛貓文化。兩人在節目中展現出絕佳默契，沈殷怡作為愛貓人士家中養有兩隻寶貝貓，而徐㴓喬則是貓義工，共同為動物福利發聲。這次合作不僅讓觀眾看到她們的另一面，更為日後可能的組合埋下伏筆。
31歲沈殷怡法律世家出身轉戰娛樂圈
現年31歲的沈殷怡出身法律世家，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。她自小成績優異，懂得粵語、英語、國語、日語、法語五國語言，更在DSE考獲4科5**佳績，獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系。畢業後回港修讀香港中文大學法學碩士，本應順理成章成為律師，卻因工作太悶決定轉投娛樂圈。2014年她參加「地球小姐」選美比賽勇奪冠軍，2018年正式加入ViuTV，代表作包括《美女郊遊遊》和《社內相親》。
33歲徐㴓喬混血網紅炮轟TVB爆紅
33歲的英菲混血兒徐㴓喬自小在元朗居住，講得一口流利廣東話。她早年已是YouTuber，2015年因拍片炮轟TVB節目《網絡挑機》和王晶而爆紅，片段獲得60萬點擊。當時王晶在節目中質疑YouTuber賺不到錢買不到樓，徐㴓喬反擊「點解買車買樓著名牌先叫成功？」，為年輕人發聲引起廣泛回響。她於2016年加入ViuTV，參演《大叔的愛》、《百萬同居計劃》等劇集，近期更與父母參與《堅返鄉下》節目。
網民熱議女團成軍可能性
消息一出，網民紛紛在社交平台留言猜測，「應該係Shirley同Asha啦，佢哋之前《貓之旅神》合作咁有火花」、「兩個都係高妹，又有主持經驗，好期待」、「PAWS呢個名好cute，同佢哋愛貓形象好配合」。ViuTV暫未正式公布成員名單，只表示將於稍後時間揭曉答案，令外界更加期待。