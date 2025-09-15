膠戰S4｜首集大玩「靈魂互換」超爆笑！Edan「痴女上身」 神還原阿正人設
ViuTV綜藝節目《膠戰S4》今晚（15日）首播，不少網民在節目未播出之前已經表示非常期待。第一集果然不負觀眾期望，由頭笑到落尾，其中爺爺岑珈其更獲封MVP！
珈其頂唔順Jeffrey 又爆Seed發脾氣
今季第一集就將6膠分成三組，每組兩個人，各自困喺拘留室，要在限時內完成任務解謎逃脫。不過每組成員都要「靈魂互換」，用對方語氣同性格完成任務。
珈其就同Jeffrey交換靈魂，結果搞到佢邊做運動邊解難，場面又搞笑又混亂。最爆笑係珈其英文水平突然神級升級，所有英文題目都輕鬆KO；反觀Jeffrey依然一貫迷之操作，越解越亂，又問出「O、N點串」等迷之問題，搞到珈其即刻爆Seed鬧爆：「Part著個廢嘅！」
Edan爆笑神還原阿正人設
第二組就輪到Edan同阿正，兩個向來默契滿分，一開波就互串到停唔到口。Edan更加神還原阿正嘅「痴女」人設，不斷狂摸自己身體之餘，更開口叫朴寶劍做老公！
去到抽題問阿正要在「許賢、Edan定Yanting」之中揀一個時，阿正即刻表明因某啲原因唔可以再揀Edan，而向來了解阿正的Edan，就扯開話題秒揀許賢，場面爆笑！
「諾士佛Lary」重出江湖肥腸變今季MVP
至於第三組就有Hillary同肥腸互換靈魂，Hillary一直有「諾士佛Lary」之稱，但肥腸就不斷失手，搞到Hillary要受罰要狂飲水！不過肥腸到最後都發揮超勁解謎能力，獲封為今季MVP！
