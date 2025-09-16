膠戰S4｜「辦公室遊戲」強勢回歸 仲包起愉景灣大玩「6膠版魷魚遊戲 」
ViuTV人氣節目《膠戰S4》今晚（16日）播出第二集，笑料繼續不停。不但有深受歡迎的「辦公室遊戲」強勢回歸，6膠更大玩《魷魚遊戲》，財閥更豪氣包下愉景灣作遊戲戰場，全程爆笑！
「辦公室遊戲」強勢回歸 Edan又有新花名
《膠戰》系列中人氣環節「辦公室遊戲」一向深得觀眾喜愛，今集6膠就挑戰「最憎人NO鬚」。規則係根據每輪公布的6膠大合照主題，大家要憑記憶回想自己嘅企位，然後將鬍鬚貼紙準確貼喺熒幕上自己嘅人中位置。當中Edan信心滿滿，仲大聲叫爺爺同肥腸一齊跟貼，點知結果「貼衰咗」，笑爆全場，更即場獲封全新花名「7安屎」，搞笑度直線爆燈。
Jeffrey又露紅底褲 阿正大爆1原因
遊戲玩到一半，阿正突然眼利發現Jeffrey相中雙襪異常搶鏡，爺爺即刻解畫話「因為風水」，令全場爆笑。阿正更乘勢追問：「Jeffrey係咪仲着緊紅底褲？」結果Jeffrey大方冇避忌，即場豪邁展示紅底褲，瞬間掀起全場笑聲！阿正再補刀大爆內情：「我聽講佢今年風水要穿紅色底褲，然後佢買咗7條，一模一樣嘅紅色底褲」
6膠版魷魚遊戲 財閥包愉景灣玩遊戲
來到第二集下半Part，「6膠」突遭「綁架」，被逼參加「6膠版魷魚遊戲」。財閥更包起整個愉景灣，專誠為他們設置關卡，首個遊戲就要在沙灘上尋寶。
今次「6膠版魷魚遊戲」一開始，眾人以「窮人Look」登場，不過Jeffrey卻顯得格格不入，依然靚仔得過分，搞到阿正都寸爆：「Jeffrey根本冇可能係窮，佢單靠個樣都可以搵錢！」不過爺爺即時突破盲點，直指Jeffrey其實就係原版《魷魚遊戲》入面嘅有錢伯伯角色：「嗰有錢伯伯都落場玩，佢咪就係嗰有錢仔」，未開波先缺裂！
Edan黑仔王不變定律 搞到肥腸多次咆哮
第一個環節要求6膠分成兩組，大家都要在沙灘上尋找金蛋，不過「黑氣石」Edan黑仔王係不變嘅定律，係咁掘黑蛋，搞到肥腸多次咆哮唔要同黑仔王Edan一組！
