8點直樂｜「最叻女球迷」Hilda真實身份曝光 原來唔止識睇波 多重身份大起底
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ViuTV綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》早前舉辦「最叻女球迷」選拔環節，一位自彈自唱的阿仙奴女球迷Hilda Chang成功擊敗對手晉級，更因此獲邀到阿仙奴香港官方球迷會擔任表演嘉賓。這位看似普通球迷的女生，背後身份遠比想像中豐富。
Hilda自彈自唱撐阿仙奴擊敗利物浦球迷晉級
在「最叻女球迷」環節中，Hilda與另一位擁有10年睇波年資的利物浦球迷LingLing同場較量。第一環節兩人先與C朗不倒翁合照，第二環節則各自以獨特方式為心愛球隊打氣。Hilda選擇以自彈自唱方式改詞演繹，為阿仙奴及英格蘭隊送上打氣歌；LingLing則化身啦啦隊，落力為德國隊吶喊助威。最終Hilda憑藉9年睇波年資及音樂才華成功突圍，獲得晉級資格。
歌手兼歌唱導師兼司儀多重身份大起底
翻查資料，Hilda Chang並非普通球迷，她是活躍於香港的獨立歌手、歌唱導師與音樂創作人，同時身兼填詞人及活動司儀多重身份。她亦是音樂製作及培訓機構Aftertone旗下的Vocalist，負責聲樂指導工作。平日她經常在各大商業活動、婚禮及音樂會擔任主唱和司儀，活躍於社群媒體分享音樂作品。難怪她在節目中自彈自唱的表現如此專業，原來早已是圈中人。
網民大讚Hilda有實力夠專業唔係齋睇波
節目播出後，不少網民對Hilda的表現留下深刻印象，有人留言表示「唱歌打氣呢個idea好有心思」，亦有球迷指「阿仙奴有呢個球迷好幸福」。更有網民翻查到她的音樂背景後大感驚喜，直言「原來係專業歌手嚟，難怪唱得咁好」、「以為淨係識睇波，點知仲係全能型藝人」。有阿仙奴球迷則表示期待在睇波Party現場聽到她的演出，認為邊睇波邊聽歌的氣氛一定非常熱烈。
圖片來源：ViuTV、IG@hildachang資料或影片來源：原文刊於新假期