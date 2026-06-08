8點直樂｜「最叻女球迷」Hilda真實身份曝光 原來唔止識睇波 多重身份大起底

ViuTV綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》早前舉辦「最叻女球迷」選拔環節，一位自彈自唱的阿仙奴女球迷Hilda Chang成功擊敗對手晉級，更因此獲邀到阿仙奴香港官方球迷會擔任表演嘉賓。這位看似普通球迷的女生，背後身份遠比想像中豐富。