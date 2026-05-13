ViuTV 10周年繼續跑｜99+10公里串連十年 COLLAR成員今日重回出道現場

ViuTV踏入10周年，特別推出網上限定節目《ViuTV 10周年繼續跑》，邀請歷代藝人以跑步方式重訪公司重要地標，總里程達99+10公里。由開台元老到最新一屆造星參賽者，10集內容串連起整個ViuTV發展史，今日更迎來COLLAR成員回歸出道起點的一集，團魂全面引爆。