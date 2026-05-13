ViuTV 10周年繼續跑｜99+10公里串連十年 COLLAR成員今日重回出道現場
COLLAR成員Day、SumLing及Winka今日重回尖沙咀出道現場
第六集於今日（5月13日）上線，由COLLAR成員許軼（Day）、李芯駖（SumLing）及陳泳伽（Winka）重回尖沙咀出道記者會現場，一步一腳印回顧從成團到蛻變的成長之路。
第七集將由5G成員葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（sica）、許寶恆（Alice）及鍾卓穎（Ash）從旺角麥花臣場館起步，立下新目標誓要跑向更大舞台。
開台元老Brian同Dixon帶頭起跑揭開序幕
首集由陪伴ViuTV成長的3位元老級藝人Brian、Dixon及Sarika率先領跑，以香港會議展覽中心為起跑點，一路跑到鰂魚涌電訊盈科中心，沿途互訴入行多年的心路歷程。
第二集則由選秀女將Ah Gi、Pony及米媽接棒，3人分別參加《Good Night Show 廣告女皇》及《最後一屆口罩小姐選舉》後加入ViuTV，她們由PCCW總部跑到初代錄影廠柴灣百樂門，重溫昔日拍攝的難忘時光。
第三集由初代《全民造星》參賽者Alton及阿臣在微雨中重返《前傳》MV拍攝場地昂船洲大橋，邊跑邊回憶參賽排練的種種經歷。
《暖男爸爸》子豐Mishy到《大叔的愛》娟姐Kathy仔重訪經典場景
第四集由子豐及Mishy沿住《暖男爸爸》主要拍攝地西環山道跑到中西區海濱長廊，連同一班幕後Crew齊齊完成跑程，畫面溫暖得如同劇集本身。
第五集則由《大叔的愛》演員娟姐及Kathy仔結伴跑到KK經典示愛場地中環摩天輪，與觀眾重溫「田田 I Love You」的名場面，追劇回憶瞬間湧上心頭。
造星冠軍Phoebus同Lyman到新生代接力跑向將軍澳
第八集（5月15日）由《全民造星2》冠軍吳啟洋（Phoebus）及《全民造星5》冠軍香胤宅（Lyman）接力跑到九龍灣國際展貿中心。
第九集（5月16日）則集合ROVER成員王希晉、卓金樂（Kim），以及Tsoul、Hei、陳樂庭和Stick共6人，由東港城出發向師兄們的重要足跡前進，沿途雖遇小意外但熱血不減。
壓軸第十集（5月17日）由《全民造星6》參賽者張家文（Kai Cheung）、丘藍及陳曉希（小雞）跑向將軍澳錄影廠，象徵ViuTV繼續向前的精神。
網民睇完感觸良多大讚節目誠意十足
節目播出後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾留言表示「睇到好感動，由開台睇到而家」、「99+10公里呢個設計好有心思」、「終於見到COLLAR成員合體跑步」。亦有網民大讚節目以跑步串連10年歷史的概念新穎，認為比起一般周年慶典節目更有誠意。部分忠實觀眾更逐集追看，表示每一集都能勾起當年追節目的回憶，對ViuTV這10年來培養出的藝人陣容感到驕傲。