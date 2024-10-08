ViuTV 2025 節目發布會｜公布最新劇集綜藝多位藝人現身！
活動司儀︰強尼、陳安立、黃奕晨、陳子豐、陳俞希、沈殷怡、李昭南、蔡宛珊
出席名單︰黃浩然、周家怡、謝君豪、黃德斌、余香凝、蒙嘉慧、廖子妤、 柯煒林、石修、劉江、張雷、陳湛文、陳毅燊、劉沛蘅、林宣妤、 麥沛東、唐浩然、楊雅文、羅允芝、陳海寧、張毓軒、謝咏欣、 李曉欣、蘇家豪、駱振偉、練美娟、葛綽瑤、何洛瑤、楊安妮、 許寶恆、鍾卓穎、王頌茵、鄭伊琪、蔡寶欣、樊沛珈、李炘頤、 李敏、米露迪、岑樂怡、曾贊學、溫湯馬仕、香胤宅、田曜誠、 林昆樂、羅子熙、王鋒、劉瑞威、陳樂庭、何居倬、黃泓祖、MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、ROVER、《 選角》參賽者（排名不分先後，並以當日出席藝人為準）
1. ViuTV翻拍韓劇《無用的謊言》 姜濤、Stanley力爭Yoyo完成拍攝預告曝光
ViuTV新戲《無用的謊言》改編自同名韓劇《無用的謊言》，並由MIRROR成員姜濤、Stanley（邱士縉），以及Yoyo（葛綽瑤）主演。今次更係姜濤同Yoyo繼劇集《季前賽》後再度合作做情侶！據報Stanley喺劇中就飾演Yoyo前男友，仲要上演同好兄弟姜濤爭女仔嘅戲碼，劇集已在今年完成主要拍攝，並進行後期製作，預告或於發布會上首度曝光！
2. 新劇《存酒人》小說改編夏韶聲加盟——《白日之下》剪接師盧煒麟執導 簡君晋任監製 開劇已認定邱傲然
故事簡介：經營二十多年的「市井酒吧」即將結業，老闆雄哥（朱栢謙 飾演）決定帶上年輕員工燁仔（邱傲然 飾演）東奔西走，將無人認領的存酒一一歸還給客人。燁仔起初對此感到不耐煩，但隨著重遇不同的客人、聽他們講述每支酒背後的故事，他逐漸明白老闆雄哥的執著。與此同時，看透世事的老酒保標叔（夏韶聲 飾演）、熱衷鑽研調酒的年輕酒保鬼妹（徐㴓喬 飾演）和玩世不恭的阿當（楊樂文 飾演）為這即將關門的酒吧，帶來了最後的精彩時光。故事改編自海笑小說的《存酒人》，將會帶大家進入三分醉意，卻溫暖人心的酒吧世界。
3.《麻甩媽咪》Frankie陳瑞輝感情風波中拍攝
Frankie 在今年參演了 《麻甩媽咪》的拍攝，劇集由黃德斌、余香凝、陳瑞輝、沈貞巧、邱傲然、陳子豐、岑樂怡、許寶恆等主演。劇集用爸媽身份的夫妻（黃德斌、余香凝）意外交換靈魂做題材。
4. 港版《Hong Kong’s Got Talent》
由《全美一叮》（Britain’s Got Talent）授權，港版《Hong Kong’s Got Talent》即將在ViuTV播出。作為全球第73個地區擁有Got Talent Show，節目亦邀來陳嘉寶（Anjaylia）擔任主持。節目除咗有香港的參賽者之外，仲會有內地、亞洲、歐洲、美洲各個地區的參賽者，而當中年齡最細的參賽者更只得6歲！ViuTV更驚喜公開鄧麗欣（Stephy）將擔任尊貴評審團的3大陣容之一，而其餘2位的評審團則仍有待公布。
5.《選角》謝君豪領軍！ 尋找演藝界新面孔 《選角》
演戲選秀節目《選角》邀請了謝君豪、袁富華、 陳湛文、凌文龍、蝦頭、周家怡、AhDee（湯駿業）以及導演何爵天擔任評審，齊齊以專業角度去欣賞各位參賽選手的演出。預告中除了睇得到評判們的點評外，更睇到唔少參賽者真情流露的畫面，令觀眾都紛紛表示超期待！
6.MIRROR全新15集團綜今年尾播放！
早前MIRROR全員現身Do姐的商台節目受訪時，隊長Lokman有提及本月稍後時間將會拍攝全新15集團綜，地點在香港拍攝，12子將在節目中嘗試全新任務，節目有機會在今年12月作跨年播放，Fans請密切留意！