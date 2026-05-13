ViuTV《8點直樂》星期四化身音樂擂台Music Night 陳子豐領軍紅白大對決
《8點直樂VIURIETY》星期四化身音樂擂台
星期四Music Night由陳子豐擔任主持，每集邀請不同歌手擔任嘉賓，以經典紅白大對決形式將音樂與遊戲完美結合。每集設有特定主題，為觀眾送上精選歌曲Medley，令大家可以邊聽邊玩。節目以輕鬆互動為主調，既有歌手之間嘅強強對決，亦有觀眾參與嘅遊戲環節，務求打破傳統音樂節目嘅單向模式，營造出一個全民投入嘅音樂派對氛圍。
陳子豐領軍主持記者會率先預告精彩內容
節目組今日特意舉行記者會，一眾主持率先亮相介紹每晚不同主題。代表星期四Music Night出席嘅陳子豐，聯同ERROR成員梁業和何啟華、COLLAR成員陳泳伽和王家晴、ROVER成員王希晉、卓金樂和雷濠權等一同現身，眾人即席示範節目遊戲並預告精彩內容。除咗Music Night之外，節目由星期一至五每晚設有不同主題，包括星期一Food Night、星期二The Choose Day、星期三Men’s Challenge Night及星期五Play Hard Night，陣容涵蓋沈殷怡、蔡宛珊、米露迪、溫湯馬仕、香胤宅、陳安立等藝人。
Jackpot遊戲機制每週送出豐富獎金獎品
《8點直樂VIURIETY》除咗每晚不同主題之外，亦設有兩大固定環節。其中Jackpot遊戲逢星期一至四每晚設有兩題問題，答對一條即得一分，到星期四晚所有問題完結後進行結算，最快取得最高分嘅6位觀眾將獲邀於星期五晚親臨錄影廠參與終極Jackpot遊戲，贏取豐富獎金獎品。另一個固定環節「今晚選乜乜」則是濃縮版「選秀」，每星期舉辦不同類型嘅選秀項目，由觀眾和星級評判團於每個星期五晚選出每周冠軍。
網民熱議ViuTV黃金時段大改革期待度爆燈
節目消息公布後，不少網民對ViuTV大膽改革黃金時段表示期待。有網民留言「星期四Music Night紅白大對決好有睇頭，終於有個正經音樂綜藝節目」，亦有人表示「Jackpot機制好聰明，逼人連續追足成個星期」，認為遊戲設計能有效提升觀眾黏性。部分網民則關注嘉賓陣容，期望「每集請唔同歌手嚟，希望有驚喜組合出現」，對於節目能否持續帶來新鮮感充滿好奇。