年度男歌手金銀 姜濤愛的告白贈ＭIRROR Anson Lo眼濕濕講感受
姜濤深情示愛
「年度男歌手」金銀銅獎最後花落誰家，分別係Anson Lo、姜濤及Ian奪得。ＭIRROR團內成員爭歌王，花生一定多！其中鬥得最激烈的當然係Anson Lo盧瀚霆、姜濤。當姜濤得銀獎時，姜濤逐一多謝每位隊友並發表「愛的宣言」：「多謝MIRROR其餘11個。我哋頭幾年內部有好多問題，經過咗《調教你MIRROR》，Lokman感覺到你好努力咁成為一個隊長，Tiger好有才能、Jeremy你係我最驚喜嘅一個人，進步最多，Alton好希望有自己表演嘅舞台，你得嘅，Frankie努力咁搵緊自己嘅目標，我知道你一直都好渴求有表演自己嘅機會，我相信你總有一日會做到，AK雖然脾氣照舊，但佢好努力成為我哋嘅副隊長，所以我好尊重你，Ian,I love you 你攞咗獎我好開心，Stanley你好想成為一個演員，你一定會得嘅，Jer好想做到自己嘅音樂路，繼續堅持落去！我，都係咁樣嘅，Eden你好全能，喺ＭIRROR入邊我第二個佩服你。」
姜濤講到最後一位成員就係Anson Lo，姜濤表示：「Anson Lo我知外界成日將我哋攞嚟比較，我哋嘅支持者會有好多嘅爭拗，但我從來冇理過呢啲，雖然我哋經歷過好多誤會，但係我會好信任你，I love you。」
Anson Lo：我哋永遠都係ＭIRROR
接下來到金獎得主Anson Lo上台時，Anson Lo一度哽咽說：「近日好大壓力，多謝神徒嘅陪伴，好想同睇屋企，爹哋媽咪講聲Hi，今日係家姐生日，想講聲對唔住，近排我好少喺屋企食飯，你哋好擔心我嘅作息，好多謝你嘅體諒，同埋你哋今朝嘅短訊，好Sweet，我會令你地好自豪，最後要多謝ＭIRROR每一位兄弟。」
最後，Anson Lo同樣以愛回應姜濤剛才的表白，並團結ＭIRROR：「啱啱姜濤講嘅外界嘅紛爭同比較，我哋冇辦法控制，呢樣嘢永遠都會存在，但冇嘢可以阻擋到我哋12個人嘅力量，無論報紙點寫、無論外界嘅評語，我哋做嘢都只會一樣，一齊繼續努力，每個想分化我哋嘅comment，我想同你講，我哋永遠都係ＭIRROR。」
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